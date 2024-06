Diritti d'autore Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il primo ministro centrista Donald Tusk mentre vota a Varsavia il 9 giugno - Diritti d'autore Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il primo ministro centrista Donald Tusk mentre vota a Varsavia il 9 giugno - Diritti d'autore Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Per la prima volta dopo molti anni, i conservatori del PiS non sono il primo partito in Polonia, superati dai centristi del primo ministro Donald Tusk