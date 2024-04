Elezioni europee, i membri del Parlamento si sono riuniti a Strasburgo per l'ultima sessione plenaria. I leader politici tracciano un bilancio sulle cose fatte e quelle mancate

I membri del Parlamento europeo si sono riuniti a Strasburgo per l'ultima sessione plenaria prima delle elezioni di giugno.

Euronews ha chiesto ai presidenti dei principali gruppi politici di riflettere sugli alti e bassi degli ultimi cinque anni di mandato.

Manfred Weber - Partito popolare europeo (PPE)

Alla richiesta di citare il più grande successo del mandato, Weber, il presidente del gruppo Ppe, di centrodestra, ha fatto riferimento alle misure per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19.

"Il risultato più grande è stato sicuramente il riavvio del motore economico europeo dopo la crisi Covid. Il Recovery Resilience Fund è stata sicuramente la decisione più importante di questo mandato" ha spiegato, ricordando lo straordinario strumento di ripresa dell'Ue da 723,8 miliardi di euro.

Manfred Weber, leader Ppe Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Weber ha anche indicato le misure adottate per frenare il cambiamento climatico, nonostante il Ppe sia stato criticato per una recente reazione contro il Green Deal, la storica serie di leggi del blocco per frenare l'aumento delle temperature globali.

Non sorprende che il più grande fallimento del Parlamento, secondo Weber, sia stata la sua decisione di non sostenere il cosiddetto processo Spitzenkandidaten, in base al quale ogni partito presenta un candidato principale per la presidenza della Commissione. Lo stesso Weber è stato messo da parte dai leader dell'Ue nel suo tentativo di presiedere il potente braccio esecutivo dell'Ue nel 2019, il che ha portato Ursula von der Leyen a essere paracadutata nel ruolo, nonostante non si fosse candidata ufficialmente.

"Noi (il parlamento) abbiamo commesso un grosso errore non appoggiando l'idea dello Spitzenkandidaten, l'idea di avere un'Europa democratica in cui le persone sappiano prima di andare alle elezioni chi sarà il candidato" ha spiegato, censurando i suoi partner di coalizione per non aver appoggiato l'idea.

Iratxe García Pérez - Socialisti e Democratici (S&D)

Iratxe García Pérez -Socialisti e Democratici Philippe STIRNWEISS/ European Union 2024 - Source : EP

Per la presidente dei socialisti, il mandato è pieno di successi per sceglierne uno: "È stata una legislatura molto intensa, eccezionale e straordinaria" ha detto, elencando la Brexit, la ripresa post-pandemia e la risposta dell'Ue alla guerra in Ucraina, come risultati importanti.

"Siamo stati in grado di rispondere a tutte queste sfide mantenendoci concentrati sulle priorità dell'Europa: stimolare l'agenda verde, lo stato di diritto e tutte le politiche necessarie per mantenere il pilastro sociale europeo".

Ha inoltre salutato la prima legge dell'Ue per combattere la violenza contro le donne, approvata mercoledì, come un risultato epocale, nonostante non sia stata inclusa alcuna disposizione sullo stupro dopo il respingimento da parte degli Stati membri.

Intervistata sui punti deboli del mandato, García Pérez ha denunciato la mancata conclusione da parte del blocco della legge sul ripristino della natura, il piano dell'Ue per invertire la perdita di biodiversità in almeno il 20% delle terre e dei mari dell'Ue entro la fine del decennio. Il disegno di legge è attualmente sull'orlo del collasso poiché gli Stati membri ritirano il sostegno.

Philippe Lamberts - I Verdi

Philippe Lamberts co-presidente Verdi Philippe STIRNWEISS/ European Union 2024 - Source : EP

Il co-presidente del gruppo dei Verdi, che mercoledì ha detto addio all'emiciclo dopo 15 anni da eurodeputato, ha detto a Euronews di essere molto orgoglioso dei risultati raggiunti dal parlamento nella definizione del Green Deal, che a suo dire sono "i primi passi nella transizione dell'Ue (...) nel rispetto dei confini planetari".

"È tutt'altro che completo, nonostante quello che dicono molti" ha aggiunto, con un chiaro cenno ai gruppi di destra del parlamento.

Il primo dei due fallimenti dal punto di vista di Lamberts sono state le nuove regole fiscali, progettate per tornare a controlli più severi dopo le regole più soft del post-pandemia, approvate questa settimana. Ha descritto le nuove norme come una "camicia di forza fiscale" che renderà il Green Deal e il sostegno all'Ucraina "finanziariamente impossibili".

Ha anche respinto il patto sull'asilo e la migrazione, la revisione radicale della politica migratoria e di asilo dell'Ue, che ritiene "non risolverà nulla" e sta solo mettendo a repentaglio i valori europei.

Nicola Procaccini - Conservatori e riformisti europei (ECR)

Nicola Procaccini co-presidente Conservatori e Riformisti Alexis HAULOT/ European Union 2024 - Source : EP

Il co-presidente del gruppo conservatore di destra ECR ha salutato la risposta del parlamento all'invasione russa dell'Ucraina come uno dei maggiori successi del mandato.

"In quel momento, l'Unione europea ha capito il pericolo" ha spiegato, plaudendo al pacchetto di 13 sanzioni contro la Russia e agli aiuti economici e militari da parte del blocco.

Ha aggiunto che se l'Ue non avesse sostenuto fermamente il popolo ucraino, il blocco avrebbe rischiato di innescare una catena di eventi in grado di incendiare l'intera Europa".

Per Procaccini, sviluppare il Green Deal "senza interagire con le persone" su cui incide è stato il più grande errore del parlamento. Nel manifesto approvato martedì il gruppo ECR ha promesso di ribaltare la politica verde.

Marco Zanni - Identità e democrazia (ID)

Marco Zanni presidente Identità e Democrazia Alain ROLLAND/ European Union 2024 - Source : EP

Per il gruppo di estrema destra del parlamento, la più grande vittoria del mandato è stata l'aver inserito le sue priorità nell'agenda del parlamento, nonostante sia un "gruppo di minoranza" ha detto il presidente a Euronews.

Zanni ha indicato l'immigrazione, la tutela degli agricoltori e un approccio più pragmatico al Green Deal come alcune delle questioni sollevate.

"In breve, siamo riusciti a modificare l'agenda del parlamento" ha affermato.

Ha detto che ci sono "molti problemi e passi falsi" nel lavoro del parlamento, ma ha definito il "cordone sanitario" di lunga data dell'assemblea, il firewall progettato per impedire all'estrema destra di esercitare molta influenza, come il suo più grande inconveniente.

"È un peccato che ci sia ancora qualcuno qui che crede che alcuni (partiti) debbano essere esclusi solo perché hanno idee diverse" ha detto Zanni.