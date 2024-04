Il Parlamento europeo è in attesa che le autorità nazionali forniscano informazioni che potrebbero portare alla revoca dell'immunità degli eurodeputati nell'ambito dell'indagine sul Russiagate, ha dichiarato la presidente Roberta Metsola in un'intervista rilasciata lunedì a Euronews

In vista dell'ultima plenaria del mandato, Roberta Metsola ha parlato a Strasburgo delle accuse rivolte ai membri del Parlamento europeo, di aver ricevuto denaro da una rete sostenuta dal Cremlino per diffondere la propaganda russa in Europa.

Le autorità del Belgio, sede ufficiale del Parlamento europeo, hanno aperto un'indagine giudiziaria su queste affermazioni, dopo che le autorità ceche hanno sventato per la prima volta la presunta operazione di propaganda a marzo scorso.

Con le informazioni delle autorità nazionali possibile la revoca dell'immunità

"Continuiamo ad aspettare di ricevere informazioni dalle autorità nazionali, perché ciò richiederebbe l'adozione di una revoca dell'immunità da parte del Parlamento", ha spiegato Metsola.

"Le indagini che dovrebbero svolgersi come quelle che abbiamo avuto, come quelle che sono accadute in passato. Serve la richiesta delle autorità nazionali. Siamo in attesa di questo. Se ciò accadrà, faremo il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto", ha aggiunto.

La notizia giunge a poco più di due mesi dal voto degli elettori dell'Ue, che si recheranno alle urne per eleggere 720 membri del Parlamento europeo, tra i crescenti timori che i procuratori del Cremlino possano utilizzare la manipolazione delle informazioni per alterare il voto democratico.

Metsola, che appartiene al partito di centrodestra che è dato vincente alle elezioni, il Partito Popolare Europeo (Ppe), si ricandida per rappresentare gli elettori della sua città natale, Malta, nel tentativo di conservare il suo seggio.

Il Russiagate non è il primo scandalo di questo tipo: l'ombra del Qatargate sul parlamento Ue

Soprannominato Russiagate, la vasta indagine è il secondo scandalo a scuotere il Parlamento - l'unica istituzione democraticamente eletta dell'Ue - da quando Metsola ha preso le redini a metà del mandato.

Nel dicembre 2022, appena nove mesi dopo aver assunto la presidenza, diversi attuali ed ex eurodeputati sono stati accusati di aver ricevuto denaro da funzionari del Qatar, del Marocco e della Mauritania per influenzare le decisioni dell'emiciclo a loro favore.

A Metsola è stato chiesto personalmente di autorizzare un'irruzione nella casa della vicepresidente del Parlamento Eva Kaili, dove nel dicembre 2022 sono stati recuperati 150mila euro in contanti. Parlando con Euronews, ha descritto l'esperienza come un "pugno allo stomaco".

Ma Metsola ha assicurato che la risposta dell' Istituzione ha fatto sì che l'azione di pochi non finisse per macchiare la reputazione del Parlamento. "Quel giorno avevamo la possibilità di scegliere. O dichiarare che è una cosa che sarebbe successa in qualsiasi parlamento, o guardare al colore politico del partito o al Paese coinvolto", ha detto in relazione al Qatargate, che ha coinvolto principalmente i legislatori appartenenti al gruppo di centrosinistra Socialisti e Democratici (S&D).

"Ma mi sono rifiutata di farlo", ha aggiunto la presidente. "Ho detto: quest'Aula deve andare avanti. Quest'Assemblea deve assicurarsi che se una cosa del genere dovesse accadere di nuovo, allora verrebbero messi dei firewall e suonerebbero dei campanelli d'allarme", ha proseguito.

Istituire un organo etico per il rispetto delle regole nell'europarlamento

"Sono orgogliosa della risposta dei deputati che hanno detto: "Non vogliamo che questo mandato, che è enorme in termini di impatto, sia macchiato dalle presunte azioni di un piccolo numero. E credo che oggi possiamo dire di essere a questo punto".

Metsola ha guidato una riforma etica volta a colmare le lacune legislative attuali. Ciò significa che gli eurodeputati devono rispettare regole più severe quando accettano regali, viaggi pagati da Paesi terzi, lavori secondari e un periodo di riflessione dopo aver lasciato l'incarico.

Un accordo per l'istituzione di un organismo etico incaricato di far rispettare le nuove regole sarà sottoposto a votazione in plenaria giovedì. L'accordo è il risultato di negoziati tra otto istituzioni dell'Ue e si basa su una proposta della Commissione presentata su richiesta del Parlamento.

L'intervista completa alla Presidente Roberta Metsola andrà in onda giovedì sera su Euronews.