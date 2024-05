Di Euronews

Aumenta in Germania la paura per le aggressioni ai politici. Il cancelliere Scholz ha parlato di attacco alla democrazia. Venerdì pestato a sangue un capolista dell'Spd a Dresda

PUBBLICITÀ

Il Partito Socialdemocratico tedesco (Spd) e il Partito Socialdemocratico d'Europa (Pse) hanno tenuto un congresso sabato a Berlino, in Germania. L'obiettivo era dimostrare la forza dei socialdemocratici contro l'estrema destra, che sta guadagnando terreno in tutta Europa, in vista delle elezioni europee.

L'Spd ha raggiunto un minimo storico nei sondaggi a seguito di alcuni anni difficili dal punto di vista economico nel Paese, ma ora il partito sta intensificando gli sforzi per riconquistare il sostegno dopo che gli attacchi violenti dell'estrema destra continuano ad aumentare.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha esortato gli elettori a non votare per i partiti di estrema destra. “La democrazia è minacciata da questi atti e quindi accettarli con un'alzata di spalle non è mai un'opzione. Dobbiamo opporci insieme", ha detto Scholz.

Scholz condanna l'attacco a Ecke

Il cancelliere tedesco ha anche messo in guardia da ulteriori attacchi della destra, aggiungendo che “questi sono diretti contro i politici locali e i sindaci delle piccole città. La democrazia è minacciata". Venerdì il capolista dei socialdemocratici in Sassonia Matthias Ecke è stato pestato a sangue mentre stava facendo campagna elettorale a Dresda. Ecke è attualmente in ospedale ed è stato operato a causa delle ferite riportate.

Nei discorsi del leader socialdemocratico europeo Stefan Loefven e del candidato di centro-sinistra alla guida della Commissione europea, Nicolas Schmit, i politici hanno giurato di non collaborare con i partiti di estrema destra se fosse necessario costruire coalizioni.

Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) ha condannato l'attacco a Ecke.