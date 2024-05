Di Euronews

La polizia ha sgomberato l'accampamento dei manifestanti filo-palestinesi nella Sciences Po di Parigi. Proteste anche a Losanna e Dublino. Negli Stati Uniti sono a rischio le cerimonie di laurea in programma questo fine settimana

Alta tensione nei college statunitensi e nelle università europee per le manifestazioni contro la guerra a Gaza e i presunti finanziamenti a Israele. Venerdì la polizia francese ha allontanato pacificamente da un edificio dell'Istituto di studi politici di Parigi Sciences Po, decine di studenti che si erano riuniti a sostegno dei palestinesi. Gli studenti hanno sventolato bandiere palestinesi e scandito slogan a sostegno dei residenti di Gaza. L'edificio di Sciences Po è stato occupato da giovedì sera. L'amministrazione dell'università aveva chiuso gli edifici principali e spostato le lezioni online.

Gli studenti filo-palestinesi hanno poi protestato venerdì davanti al monumento del Pantheon, vicino all'università d'élite della Sorbona, per chiedere la fine dell'offensiva israeliana a Gaza. Giovedì, proteste simili avevano avuto luogo in altre università del Paese, tra cui Lille e Lione.

L'Ufficio del primo ministro Gabriel Attal ha dichiarato che giovedì è stato richiesto alla polizia di allontanare gli studenti da 23 siti nei campus francesi e “tutti sono stati evacuati nel giro di poche ore”. Una presenza di polizia sarà mantenuta nei pressi di Sciences Po per prevenire ulteriori blocchi, hanno fatto sapere le autorità francesi.

La protesta cresce in Europa: occupate le università a Losanna e Dublino

Le manifestazioni degli studenti pro-Palestina si stanno diffondendo in tutta Europa. Diverse decine di studenti hanno trascorso la notte a Géopolis, l'edificio della Facoltà di Scienze politiche e sociali a Losanna, in Svizzera.La situazione è pacifica. Tuttavia, le accuse sono feroci: gli studenti sostengono che l'Università di Losanna si sia resa complice di Israele in questa guerra attraverso la sua cooperazione scientifica.

Al Trinity College di Dublino gli studenti hanno allestito un accampamento sul terreno del campus venerdì sera. La dimostrazione arriva dopo che le autorità universitarie hanno imposto una multa di 214.000 euro al sindacato degli studenti per i disagi causati dalle proteste pro-palestinesi dei giorni scorsi.

Negli Stati Uniti bloccate le cerimonie dei consegna dei diplomi

Sono oltre 2.100 le persone arrestate nei campus universitari statunitensi dopo le proteste scoppiate contro la guerra nella Striscia. Questo fine settimana si terranno le cerimonie di consegna dei diplomi nei college e nelle università e molti istituti stanno pensando di sospendere o rimandare gli eventi in programma.

Venerdì, in Michigan i manifestanti hanno interrotto la cerimonia di consegna dei diplomi della University of Michigan School of Music, Theatre & Dance. Nello stesso giorno il presidente dell'Università del Vermont ha annunciato che Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, non terrà più il discorso di laurea. Alcuni manifestanti del campus avevano chiesto all'università di revocare l'invito a Thomas-Greenfield. LaUniversity of Southern California aveva cancellato la scorsa settimana la cerimonia principale di laurea, e ora intende organizzare un evento più ristretto per i familiari dei laureati.