Germania: candidato dell'Spd pestato a sangue

Di Euronews

Il candidato socialdemocratico alle elezioni europee Matthias Ecke è stato aggredito e pestato a sangue venerdì a Dresda. Grave condanna da parte dell'Spd. Si cercano gli aggressori, mentre cresce la preoccupazione in Germania per gli attacchi ai politici

Matthias Ecke, candidato del partito socialdemocratico (Spd) alle elezioni per il Parlamento europeo del mese prossimo, è stato picchiato e gravemente ferito mentre faceva campagna elettorale e affiggeva manifesti a Dresda, in Germania.

Si è trattato dell'ultimo di una serie di incidenti che hanno aumentato le tensioni politiche nel Paese in vista delle elezioni. L'Spd, guidato dal cancelliere Olaf Scholz, ha lanciato la sua campagna ufficiale per il voto del 9 giugno con un comizio la scorsa settimana ad Amburgo, città natale di Scholz.

La notizia è arrivata sabato mentre a Berlino l'Spd e il Partito Socialdemocratico d'Europa (Pse) hanno orgagnizzato un congresso per contrastare l'estrema destra che sta guadagnando terreno in tutta Europa. L'Spd ha toccato il minimo storico nei sondaggi a seguito di alcuni anni difficili dal punto di vista economico, ma ora il partito sta intensificando gli sforzi per riconquistare il sostegno dopo che gli attacchi violenti dell'estrema destra continuano ad aumentare. “La democrazia è minacciata da questi atti e accettarli con un'alzata di spalle non è mai un'opzione. Dobbiamo opporci insieme”, ha detto Scholz.

Ecke operato in ospedale, aggredito anche un membro dei Verdi

Il partito ha dichiarato che Ecke è stato portato in ospedale ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite riportate. La polizia ha dichiarato che il 41enne è stato colpito e preso a calci da quattro uomini e che lo stesso gruppo aveva apparentemente attaccato un lavoratore del Partito Verde pochi minuti prima nella stessa strada.

Il ministro dell'Interno Nancy Faeser (Spd) ha dichiarato che se venisse dimostrato che l'aggressione a Ecke è stata motivata politicamente, rappresenterebbe “un grave attacco alla democrazia”. “Stiamo vivendo una nuova dimensione della violenza antidemocratica”, ha dichiarato la Faeser. Ha promesso “un'azione più dura e ulteriori misure di protezione per le forze democratiche del nostro Paese”.

Aumentano le aggressioni ai politici in Germania

I partiti di governo e di opposizione hanno fatto sapere che i loro membri e sostenitori hanno subito un'ondata di attacchi fisici e verbali negli ultimi mesi e hanno chiesto alla polizia di aumentare la protezione dei politici e dei comizi elettorali.

Molti degli incidenti si sono verificati nell'area orientale della Germania, dove il partito di estrema destra e anti-establishment Alternativa per la Germania, o Afd, dovrebbe guadagnare terrenonelle elezioni europee e nelle elezioni statali tedesche in autunno.

La settimana scorsa, l'auto con a bordo la vicepresidente del Parlamento tedesco, Katrin Goering-Eckardt dei Verdi, è stata circondata per quasi un'ora dai manifestanti mentre cercava di lasciare un comizio. Anche i partiti dell'opposizione cristiano-democratica e di sinistra affermano che i loro lavoratori hanno subito intimidazioni e hanno visto strappare i loro manifesti.

Accuse ad Afd per le aggressioni durante i comizi

I partiti tradizionali accusano Afd di avere legami con gruppi neonazisti violenti e di fomentare un clima politico sempre più pesante. Un importante leader di AfD, Bjoern Hoecke, è attualmente sotto processo con l'accusa di aver usato uno slogan nazista vietato. I servizi segreti tedeschi hanno messo sotto sorveglianza alcune sezioni del partito.

La sezione dei socialdemocratici della Sassonia, dove Ecke è il candidato principale per le elezioni europee, ha dichiarato che la campagna elettorale andrà avanti nonostante i “metodi fascisti” di intimidazione.

“I semi che AfD e altri estremisti di destra hanno seminato stanno germogliando”, hanno dichiarato i leader del partito, Henning Homann e Kathrin Michel, in un comunicato congiunto. “Queste persone e i loro sostenitori sono responsabili di quanto sta accadendo in questo Paese”.