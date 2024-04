La presidente del Parlamento europeo ospite di The Global Conversation: abbiamo parlato con lei della campagna elettorale, delle cose fatte dal Parlamento nei due anni e mezzo della sua presidenza e dei recenti scandali che hanno coinvolto alcuni eurodeputati

A poco più di un mese dalle elezioni europei Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, è stata ospite di The Global Conversation. La giornalista di Euronews****Méabh Mc Mahon ha parlato con lei della campagna elettorale, delle cose fatte dal Parlamento europeo nei due anni e mezzo della sua presidenza e dei recenti scandali che hanno coinvolto alcuni eurodeputati.

Si dice che, quando si hanno figli piccoli, i giorni siano molto lunghi, ma gli anni brevi. Ha la stessa sensazione dopo due anni e mezzo di presidenza del Parlamento europeo?

Beh, ho quattro figli e sono assolutamente d'accordo. Se all'inizio dei due anni e mezzo qualcuno mi avesse detto come sarebbero stati, non sarei mai stata in grado di prevedere quanto siamo riusciti a realizzare, ma anche quante crisi e sfide abbiamo dovuto superare e gestire.

E tra questi risultati, cosa spicca per lei? Di cosa è più orgogliosa?

Dal punto di vista istituzionale siamo riusciti a portare avanti una grande quantità di riforme, anche per affrontare a testa alta le sfide che attendono il nuovo Parlamento a partire da luglio. Sono molto orgogliosa di queste riforme, renderanno il processo legislativo più efficace e molto più fluido. Da un punto di vista legislativo direi il patto sulla migrazione, che pensavamo non avrebbe visto la luce dopo quasi un decennio di blocco. Ma siamo riusciti a farlo passare, anche se con una maggioranza risicata in aula.

Il patto sulla migrazione è stato salutato da voi come un successo, dopo tanti anni. Ma non piace a nessuno.

Non piace agli estremisti dei vari schieramenti, perché è un pacchetto equilibrato, incentrato su solidarietà, rafforzamento delle frontiere esterne e lavoro sui rimpatri. C'è ancora molto da fare per quanto riguarda i rapporti con i Paesi terzi. Bisogna parlare con i Paesi vicini non solo di migrazione, ma anche di investimenti, sviluppo e possibilità, e non dimenticare mai che al centro di questo pacchetto ci sono gli esseri umani.

Secondo lei i migranti apprezzano il pacchetto?

Dobbiamo assicurarci che funzioni per tutti. In modo che, se c'è qualcuno che cerca un futuro perché non ne ha uno a casa sua, l'Europa sia in grado di occuparsi di questa persona, senza litigi tra Paesi ed evitando una morte certa nel Mediterraneo.

Ha accennato al fatto che avete affrontato molte crisi, tra cui uno scandalo corruzione: si presumeva che alcuni dei vostri membri subissero l'influenza di alcuni governi. Cosa ha provato quando ha saputo che le autorità stavano indagando e sono andate a casa di Eva Kaili, uno dei vicepresidenti del Parlamento europeo?

Sono andata a casa di un membro belga del Parlamento europeo. Quella notte del dicembre 2022 è stata un pugno nello stomaco. Quel giorno potevamo scegliere di dire che sarebbe potuto succedere in qualsiasi Parlamento, o puntare il dito sul colore politico di un partito o su un Paese coinvolto. Ma ho rifiutato di farlo. Ho detto: quest'Assemblea deve andare avanti. L'Assemblea deve assicurarsi che, se una cosa del genere dovesse ripetersi, ci siano delle barriere e suoni un campanello d'allarme. C'è voluto molto tempo, prima di tutto per capire cosa doveva essere fatto. È stata una cosa senza precedenti e anche inaspettata. Ma, una volta fatto questo, ci siamo resi conto come Parlamento che dobbiamo riformare il nostro modo di fare le cose. È stato molto difficile superare questa fase, ma non abbiamo avuto dubbi e sono orgogliosa della risposta dei membri quando hanno detto: "Non vogliamo che questo mandato venga macchiato dalle presunte azioni di poche persone". Credo che oggi possiamo dire di esserci riusciti.

Ricordo che lei lo ha definito un attacco al Parlamento europeo. Passiamo da uno scandalo all'altro, il cosiddetto Russiagate: alcuni dei suoi membri avrebbero subito l'influenza di persone vicine al Cremlino, ricevendo denaro per diffondere messaggi positivi sulla Russia. Cosa può dirci in merito?

Quello che so, per ora, è qualcosa di cui ho discusso con i Primi Ministri per molti mesi. Siamo stati avvisati che, anche in vista delle elezioni nazionali, ci sarebbe stata una quantità di disinformazione senza precedenti, disinformazione russa. In alcuni Paesi più di altri. Continuiamo ad aspettare di ricevere informazioni dalle autorità nazionali, perché questo richiederebbe l'adozione di una revoca dell'immunità da parte di quest'Assemblea. Le indagini dovrebbero svolgersi come già successo in passato, serve la richiesta delle autorità nazionali. Siamo in attesa di questo. Se ciò accadrà, faremo il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto.

Quindi non si sa quanti eurodeputati sono coinvolti. Alcuni potrebbero essere rieletti.

Finora non ci è stato comunicato alcun nome. Stiamo aspettando.

Nel frattempo le elezioni si avvicinano. Perché la gente dovrebbe votare? Gli eurodeputati lo faranno, ma perché i nostri telespettatori dovrebbero interessarsi?

Guardi le sedie. Sono vuote, ma tra poco si riempiranno: 705 persone oggi, 720 tra poco più di un mese. Queste persone prenderanno decisioni per voi. Avete una scelta. Decidere chi volete che sieda qui, oppure lasciare che altri decidano per voi. Le persone del vostro Paese che siedono qui sono gli ambasciatori del vostro Paese. Prenderanno decisioni che influenzeranno la vostra vita quotidiana, sia che si tratti di decisioni relative al clima, sia che si tratti di questioni sociali. Ad esempio la direttiva sulla violenza contro le donne, un pilastro legislativo su cui abbiamo lavorato per molti anni. Si tratta di qualcosa che potete influenzare con il vostro voto ogni cinque anni. Non perdete questa opportunità.

Lei è su TikTok, si è appena iscritta.

Sì, i miei figli non sono molto contenti.

Sta riuscendo a trasmettere il suo messaggio e a far avvicinare la gente a questo Parlamento, che sembra così astratto?

C'era una scelta da fare. Se andare sui social media - i miei figli mi pregano da molto tempo di non farlo - oppure no. In quattro Paesi si vota a 16 anni, in uno a 17. Abbiamo chiesto ai giovani di vari Paesi da dove prendono le notizie. Non voglio che i giovani ricevano le loro notizie dalla propaganda, da fonti di disinformazione. Quindi ci siamo detti: andiamo sui social, facciamo passare il nostro messaggio. Speriamo che i ragazzi, facendo scrolling sui loro telefoni, trovino qualcosa che gli faccia dire: "Questo mi piace, andrò a votare".

Stimola la loro curiosità. E lei? Come vede il suo futuro? Un giorno le piacerebbe essere presidente della Commissione europea o guidare il suo Paese?

È stato il privilegio di una vita poter avere la responsabilità che mi è stata affidata negli ultimi due anni e mezzo. Ora sto lavorando molto nel mio Paese: il mio obiettivo è essere eletta ancora una volta per rappresentare i cittadini di Malta e Gozo.

Quali sono le elezioni più importanti? Quelle europee a giugno o quelle negli Stati Uniti a novembre?

Tutte le democrazie meritano delle buone elezioni. Molte persone nel mondo non possono scegliere i loro leader, mentre altre possono. Guarderemo con molta attenzione alle elezioni di novembre. Ma prima ne abbiamo di molto importanti qui. Spero che queste elezioni porti un gruppo di persone che lavori per un'Europa migliore e per migliorare la vita dei nostri cittadini.