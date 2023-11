Dopo lunghe trattative, i Paesi membri dell'Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul ripristino degli ecosistemi naturali nell'Unione, giudicato però insufficiente dalle associazioni ambientaliste

La nuova legislazione richiederà agli Stati membri di attuare misure per ristabilire gli ecosistemi naturali su almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell’Unione entro il 2030.

"Accordo storico"

Diverse ore di trattative sono state necessarie per raggiungere un accordo di compromesso, celebrato dal presidentedella commissione Ambiente del Parlamento europeo, il francese Pascal Canfin: "Possiamo essere orgogliosi di questo risultato storico, che definisce regole ambiziose e praticabili per tutti".

Anche ministra spagnola della Transizione ecologica, Teresa Ribera, si è detta "orgogliosa" della legge, "la prima nel suo genere, che ci aiuterà a ricostruire livelli sani di biodiversità e a preservare la natura per le generazioni future, combattendo al tempo stesso i cambiamenti climatici".

Le critiche delle Ong ambientaliste

Di diverso avviso alcune organizzazioni non governative, secondo le quali si tratta di un compromesso al ribasso. Tatiana Nuno, dell'associazione ambientalista Seas at Risk ha spiegato che il risultato finale "è ben lontano da ciò che sarebbe stato necessario per fronteggiare la crisi della biodiversità".

La Commissione europea aveva proposto il testo nel 2022, ma l'iter della legge è stato particolarmente complicato, soprattutto a causa dell'opposizione del Partito popolare europeo, il più numeroso dell'Eurocamera, che a lungo ne ha contestato l'approvazione.

Ora mancano solo i passi finali prima dell'adozione: il testo di compromesso deve essere votato sia dal Consiglio che dal Parlamento europeo.