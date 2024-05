L'Ucraina ha razionato munizioni e proiettili e nel frattempo l'esercito russo ha usato tattiche come l'"ondata umana", l'invio di reclute mal addestrate in prima linea nel tentativo di costringere l'Ucraina a consumare tutte le sue munizioni

L'esercito ucraino è rimasto indietro negli ultimi mesi e secondo gli esperti il pacchetto statunitense di 61 miliardi di dollari di aiuti militarisarà sufficiente solo per mantenere la linea del fronte e forse recuperare solo parte del terreno perso.

La situazione è peggiorata in gran parte a causa della grave carenza di munizioni e armi fornite dagli alleati occidentali, con le forze ucraine che sono state costrette a razionare i proiettili e ad abbandonare il territorio verso ovest, a partire da Avdiivka a febbraio. La Russia ne ha chiaramente approffitatto, acquisendo e mantenendo lo slancio.

Solo nei giorni scorsi le forze ucraine sono state in inferiorità numerica in tre villaggi dell'Est: Berdychi, Semenivka e Novomykhailivka, nell'oblast di Donetsk.

"La situazione al fronte è peggiorata", ha detto il capo dell'esercito ucraino Oleksandr Syrskyi in un post su Telegram. "In generale, il nemico ha ottenuto un successo tattico in queste direzioni ma non è riuscito a ottenere un vantaggio operativo", ha aggiunto.

L'analisi dell'esperto: gli ucraini sono in una situazione disastrosa

"È davvero disastrosa la situazione per gli ucraini adesso", ha dichiarato Ed Arnold, senior fellow del Rusi, il Royal united services institute. "Sono ormai sei mesi che gli ucraini hanno razionato le proprie munizioni e stanno scendendo a circa duemila colpi al giorno, contro i settemila dei russi".

"Ora gli ucraini sono sotto pressione - ha aggiunto Arnold -. Bisogna stabilire le linee difensive e cercare davvero di resistere, perché queste munizioni e l'ulteriore sostegno che stanno ricevendo dagli Stati Uniti e da altri Paesi europei non sono sufficienti all'Ucraina per passare all'offensiva. Probabilmente saranno sufficienti solo per cercare di tamponare i progressi compiuti dai russi negli ultimi sei mesi".

Secondo Arnold l'opportunità per l'Ucraina di passare all'offensiva potrebbe arrivare solo nel 2025 o addirittura nel 2026. Ma è molto difficile "accumulare le scorte per un'offensiva, che richiede molte munizioni se si deve sparare molto anche sulla difensiva".

In alcune battaglie la Russia ha anche usato la sua tattica dell'"ondata umana", che consiste nell'inviare sui campi di battaglia un gran numero di soldati mal addestrati, spesso reclutati dalle carceri, per incoraggiare gli ucraini a consumare molte munizioni, prima di schierare truppe più esperte con armi e addestramento avanzati. Era una tattica utilizzata dall'ormai deposto gruppo Wagner, ma è stata adottata con grande efficacia in Ucraina dall'esercito russo.

I russi sono stati "effettivamente in grado di prelevare reclute dalle carceri all'interno della Russia" e hanno offerto loro l'opportunità di combattere in prima linea per sei mesi per poi ottenere la libertà. "Questo ha dato alla Russia un'abbondanza di persone, ma con una formazione molto scarsa. Quindi hanno dovuto adattare le loro tattiche e usare l'ondata umana come prima cosa, per vedere dove sono posizionati i cannoni ucraini, dove le difese sono forti e dove sono deboli", ha spiegato Arnold.

L'ufficiale ucraino Oleksandr Matiash: "Abbiamo bisogno di uomini"

Oleksandr Matiash, un ufficiale ucraino che è stato in prima linea dall'inizio dell'invasione su vasta scal, che ha combattuto a Bucha e nell'est, ha spiegato che Kiev ha bisogno anche di uomini, oltre che di munizioni.

"Vinceremo questa guerra, ma le perdite saranno critiche. Non abbiamo abbastanza persone. All'inizio della guerra ce n'erano 38 milioni, ma troppe persone se ne vanno. Alcuni di loro non vogliono combattere, altri non possono combattere. E se perdiamo troppe persone, non possiamo difendere il nostro Paese, quindi abbiamo bisogno di aiuto", ha detto.

"La situazione è come la Seconda guerra mondiale quando ci fu l'invasione della Polonia da parte della Germania. Se non fermiamo la Russia al confine ucraino, la guerra entrerà in Europa: questa è la mia prognosi», ha poi sentenziato.

La settimana scorsa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in visita a Kiev, ha riconosciuto al presidente ucraino Zelensky che "da mesi l'Ucraina è superata dalla Russia in potenza di fuoco... sono stati abbattuti meno missili e droni russi e la Russia è stata in grado di avanzare in prima linea". Ma ha promesso: "Non è troppo tardi per prevalere".