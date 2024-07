Secondo i ricercatori le emissioni prodotte dall'attività umana stanno avendo sul nostro pianeta un impatto maggiore di quanto si possa immaginare

Lo scioglimento delle calotte polari potrebbe influenzare la durata delle giornate più di quanto si pensasse un tempo. A rivelarlo è un nuovo studio condotto da ricercatori del Politecnico federale di Zurigo. Lo scioglimento dei ghiacci, causato dal cambiamento climatico, sta rallentando la velocità di rotazione della Terra e, di conseguenza, sta aumentando la durata delle giornate.

Si tratta di pochi millisecondi, ma potrebbero avere un impatto significativo, poiché molti dei sistemi informatici che utilizziamo quotidianamente si basano su orologi atomici molto precisi. Inoltre, secondo i ricercatori, questo dimostra che il cambiamento climatico potrebbe avere un impatto sulla rotazione della Terra molto più grande di quanto si pensasse inizialmente.

In che modo lo scioglimento delle calotte glaciali allunga le giornate?

La velocità di rotazione della Terra determina la durata di una giorno. Più lenta è la rotazione, più lungo è il giorno. La velocità di rotazione è influenzata da una complessa rete di fattori, tra cui l'attrazione gravitazionale della luna sui nostri oceani e sulla terraferma.

Per millenni la luna è stata il fattore dominante, causando un allungamento delle giornate di alcuni millisecondi ogni secolo. Il nostro satellite esercita un'attrazione sulla Terra, provocando un rigonfiamento degli oceani verso di essa e rallentando gradualmente la rotazione del pianeta.

Ricerche precedenti hanno rilevato che anche i cambiamenti climatici causati dall'uomo stanno avendo un impatto. Con lo scioglimento delle calotte glaciali della Groenlandia e dell'Antartide a causa del riscaldamento globale, l'acqua viene ridistribuita dai poli del pianeta agli oceani più vicini all'equatore. Questo cambia la forma della Terra, appiattendo i poli e aumentandone la massa al centro, rallentando la sua rotazione.

Un gruppo di iceberg vicino alla città di Kulusuk, nella Groenlandia orientale. AP Photo/Felipe Dana, File

"È come quando una pattinatrice artistica esegue una piroetta, prima tenendo le braccia vicine al corpo e poi allargandole", spiega Benedikt Soja, autore dello studio e professore di geodesia spaziale al Politecnico di Zurigo.

Se l'uomo continuerà a bruciare più combustibili fossili e la Terra si riscalderà di conseguenza, questo avrà un'influenza maggiore sulla velocità di rotazione della Terra rispetto all'effetto della Luna. Secondo la ricerca il cambiamento climatico potrebbe diventare il fattore dominante.

"Noi esseri umani abbiamo un impatto sul nostro pianeta maggiore di quanto ci rendiamo conto - spiega Soja -. Questo naturalmente comporta maggiori responsabilità per il futuro del pianeta".

Di quanto si stanno allungando le nostre giornate?

Lo studio è la modellazione più completa realizzata finora. Sono stati usati dati e modelli climatici per capire come il riscaldamento globale ha influenzato la lunghezza delle giornate e come potrebbe influenzarla in futuro. Nel XX secolo l'innalzamento del livello del mare ha fatto sì che la lunghezza del giorno variasse tra 0,3 e 1 millisecondo. Ma secondo lo studio negli ultimi due decenni si sono aggiunti 1,33 millisecondi al secolo, "un valore significativamente più alto rispetto a qualsiasi altro momento del XX secolo".

Se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, come faranno fino a quando non smetteremo di bruciare combustibili fossili, la perdita di ghiaccio continuerà ad accelerare e gli oceani si riscalderanno ulteriormente: la lunghezza delle giornate potrebbe aumentare di 2,62 millisecondi entro la fine del secolo. Significherebbe che lo scioglimento dei ghiacci causato dall'attività umana ha superato l'influenza della luna come causa principale dell'allungamento delle giornate.