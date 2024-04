Di Darren Loucaides, Sam Edwards, Alessio Perrone

Abbiamo monitorato quasi quattromila canali e gruppi Telegram di stampo cospirazionista in più di venti lingue europee: ecco cosa abbiamo scoperto

Il 9 febbraio 2024, l'eurodeputato olandese Rob Roos ha dichiarato a un'udienza in Polonia che il Green Deal dell'Ue stava "distruggendo il nostro sistema alimentare". Nelle sue osservazioni conclusive, ha avvertito: "Ci stiamo dirigendo verso quello che chiamo un nuovo tipo di comunismo".

Roos è un politico di destra radicale che attualmente siede come indipendente nel gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) del Parlamento, insieme a partiti di estrema destra tra cui Fratelli d'Italia e Vox in Spagna.

"I cambiamenti climatici sono una crisi inventata", la disinformazione dai parlamentari ai social

Quando ha fatto i commenti, per i quali non ci sono prove, Roos stava parlando a un evento relativamente minore a Varsavia. Pubblicato su YouTube, un video dell'evento di quasi due ore ha ottenuto solo 1.900 visualizzazioni.

Ma sui social media, una breve clip dei commenti di Roos è stata condivisa molto più ampiamente da influencer cospiratori, molti dei quali hanno recentemente rivolto la loro attenzione alle politiche climatiche dell'Ue.

Su Telegram, un canale chiamato DiscloseTV ha pubblicato la clip di Roos con una citazione secondo cui il cambiamento climatico "è una crisi inventata". La clip di DiscloseTV è stata condivisa da diversi altri canali e ha ottenuto rapidamente più di un quarto di milione di visualizzazioni.

Questo è stato uno degli innumerevoli esempi di come le narrazioni cospiratorie sui cambiamenti climatici stiano proliferando sui social media in vista delle elezioni parlamentari dell'Ue di giugno.

Molti dei gruppi che stanno dietro a queste narrazioni hanno già spacciato teorie del complotto sul Covid-19 e stanno passando alle questioni climatiche, dato che i partiti di destra radicale si concentrano sempre più sulla politica ambientale. Nel corso di un'indagine durata cinque mesi, abbiamo collaborato con gli esperti dell'agenzia di ricerca Prose Intelligence per capire come si stia evolvendo il negazionismo climatico.

Quali sono i principali tipi di disinformazione climatica?

Attivisti per il clima manifestano con uno striscione vicino alla Torre Eiffel a Parigi, nel dicembre 2015, durante il vertice COP21 AP Photo/Matt Dunham

Le narrazioni virali hanno affermato che le normative ambientali rendono la fame "inevitabile" o che, con il pretesto di prevenire le pandemie, l'Ue sta cercando nuovi poteri per limitare i voli e limitare i diritti civili in nome della lotta ai cambiamenti climatici.

Un post di Telegram in cui si afferma che ciò è stato visto da 250mila persone prima di diffondersi su altre piattaforme.

"I gruppi cospiratori e di estrema destra che hanno sfruttato il negazionismo del Covid e la disinformazione antivaxx per acquisire rilevanza durante la pandemia si sono rapidamente rivolti ad altre questioni per cercare di rimanere pertinenti", afferma Callum Hood, responsabile della ricerca presso il Center For Countering Digital Hate.

"Uno di questi problemi è il clima, e in particolare le proteste degli agricoltori, che hanno presentato come una rivolta populista contro un'immaginaria élite sinistra".

La disinformazione sul clima avrà un impatto sulle elezioni europee?

Gli esperti affermano che la disinformazione sui cambiamenti climatici rischia ora di diventare mainstream in diversi paesi europei e svolgerà un ruolo chiave nelle prossime elezioni.

Sean Buchan, ricercatore sulla disinformazione climatica presso Climate Action Against Disinformation (Caad), afferma che gli influencer cospiratori soprattutto "inseguono le tendenze" e si stanno orientando verso post sul clima e sulle proteste degli agricoltori man mano che il Covid-19 diventa meno interessante per il loro pubblico.

"Con l'aumento dell'attività sulla politica climatica, è un'opportunità per sfruttare le paure e le preoccupazioni legittime delle persone e trarne profitto", afferma Buchan.

"Avrà sicuramente un impatto sul risultato delle elezioni europee, perché ha influito sulle elezioni precedenti. Abbiamo già visto in Germania come gli attacchi, che hanno esagerato i problemi legati all'introduzione delle pompe di calore da parte dei Verdi, abbiano influito sulla popolarità del loro partito".

La disinformazione sul clima è aumentata negli ultimi mesi

A partire dalla fine di novembre 2023, Euronews Green ha monitorato come si parla della crisi climatica su Telegram, che è diventato un hub per i gruppi cospiratori durante la pandemia di Covid. Abbiamo monitorato 3.899 canali e gruppi di ispirazione cospirazionista in più di 20 lingue europee. Complessivamente, i post di queste chat sono stati visualizzati almeno 100 milioni di volte al mese.

La produzione correlata ai cambiamenti climatici si è evoluta notevolmente nel periodo da noi monitorato. Non è stata una parte importante della conversazione nell'autunno 2023, con gli "influencer" della disinformazione che si sono concentrati principalmente sui conflitti in Ucraina e Gaza, oltre a continuare a pubblicare post sulla pandemia.

Ma nei mesi successivi, le narrazioni sui cambiamenti climatici sono aumentate significativamente rispetto a quelle che riguardavano il Covid. Sono aumentati durante e dopo la COP28, che si è svolta tra il 30 novembre e il 15 dicembre, da una media di 250 post a un massimo di mille post al giorno.

Durante questo periodo, il dibattito sul clima è balzato del 400 per cento al suo apice e da allora è rimasto più elevato rispetto al passato. Nel corso dei cinque mesi trascorsi dalla fine di novembre, i dati mostrano anche che i discorsi quotidiani sul clima trasmessi su canali che puntano al complotto sono raddoppiati e rimangono altrettanto importanti al momento in cui scriviamo.

Un grafico che mostra il numero di messaggi che menzionano le parole chiave indicate nel corso del tempo in fonti Telegram allineate al complottismo Source: TelepathyDB

I canali e i gruppi monitorati hanno inoltre sfruttato le proteste degli agricoltori scoppiate per la prima volta a gennaio. Si sono registrati picchi di attività che hanno superato di gran lunga i contenuti relativi al Covid, poiché i proprietari dei canali hanno cercato di sfruttare le proteste e ridurre le molteplici denunce degli agricoltori agli attacchi alle politiche climatiche dell'Ue.

Questi post hanno raggiunto un picco quattro volte superiore rispetto ai post relativi al Covid. Ciò ha portato gennaio a essere il mese con il maggior numero di visualizzazioni totali di post su tutti i canali e i gruppi monitorati, raggiungendo 250 milioni di visualizzazioni rispetto alle 131 milioni di visualizzazioni di marzo. L'aumento dei post sulle proteste degli agricoltori è stato correlato anche all'aumento dei post che menzionano l'UE e il World Economic Forum, entrambi obiettivi popolari dei teorici della cospirazione.

Lungi dall'essere limitati ai gruppi cospiratori, il negazionismo climatico e la disinformazione sono sempre più al centro del dibattito generale, secondo Leonie Pflaller, analista della società statunitense NewsGuard che valuta i siti di notizie.

Un esempio sono le insistenti affermazioni secondo cui gli eventi legati al freddo smentiscono il cambiamento climatico. «Gli hashtag #climatescam o #KlimaSchwindel (in tedesco) rimangono popolari su X», dice Pfaller a Euronews Green. «Li vediamo soprattutto legati a condizioni meteorologiche «estreme», come le temperature più fredde nell'Europa centrale [a metà aprile]».

Che ruolo gioca Telegram nel discorso sul clima?

Sebbene Twitter/X e Facebook ricevano una maggiore copertura mediatica per la diffusione di informazioni false e fuorvianti, Telegram è diventato un nodo chiave nella distribuzione di opinioni cospiratorie.

In molti paesi europei, gli scettici contro il Covid si sono riversati su questa piattaforma in gran parte non moderata durante la pandemia e hanno chiesto al pubblico di seguirla, a volte dopo essere stati banditi da altre piattaforme per aver violato le politiche di tali società.

Nella nostra analisi, i contenuti in lingua tedesca si sono classificati notevolmente in alto rispetto ad altre lingue. Oltre il 33% dei post sul clima nel nostro set di dati erano in tedesco, rispetto a quasi il 36% in inglese, l'8% in spagnolo e il 7,5% in francese.

A 'world cloud' showing the frequency of words in posts in conspiracist-aligned Telegram sources. Source: TelepathyDB

Secondo le sue stesse stime, Telegram ha superato i 900 milioni di utenti in tutto il mondo, rendendolo tra i più grandi social network al mondo. Ma l'azienda è riuscita a evitare un esame più attento in Europa.

Segnalando 41 milioni di utenti medi mensili nell'Ue a febbraio, appena al di sotto della soglia per le principali piattaforme stabilita dall'Ue, Telegram ha evitato la supervisione diretta della Commissione e gli obblighi più severi previsti dalla legge sulla moderazione dei contenuti del blocco.

Eliška Pírková, analista del gruppo di difesa dei diritti digitali Access Now, afferma che c'è una mancanza di trasparenza sul numero di utenti attivi mensili di alcune piattaforme, tra cui Telegram. La Commissione europea non ha pubblicato alcuna metodologia concreta su come contare gli utenti attivi mensili, aggiunge, lasciando la questione nelle mani delle aziende.

Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato a Euronews Green che continuerà a monitorare gli sviluppi per valutare se altre piattaforme debbano essere incluse nel suo elenco di piattaforme di grandi dimensioni che richiedono una supervisione diretta.

La disinformazione climatica avrà un "effetto agghiacciante" dopo le elezioni

Nel frattempo, gli esperti affermano che la disinformazione sui cambiamenti climatici non è più condivisa solo dagli scettici intransigenti, ma è stata "cooptata nelle guerre culturali" e mescolata a una serie di lamentele contro l'establishment, dalla migrazione ai diritti riproduttivi.

Il negazionismo del cambiamento climatico è "spesso mescolato a teorie del complotto di vasta portata, secondo le quali i media, gli esperti e i governi stanno collaborando in tal senso", afferma Pfaller.

Joe Düker, ricercatore presso il Center for Monitoring, Analysis and Strategy, un'organizzazione no profit con sede in Germania che monitora le ideologie del complotto, la disinformazione, l'antisemitismo e l'estremismo di destra, in particolare su Telegram, ha affermato che le ideologie cospiratorie alimentano una "visione del mondo" complottista. Ciò significa che qualcuno che crede nelle cospirazioni del Covid sarebbe aperto a narrazioni false o fuorvianti sul clima e viceversa.

"Poiché gli influencer ideologici del complotto e di estrema destra vogliono attirare un vasto pubblico e vogliono attingere a emozioni come la paura o la rabbia, tendono a concentrarsi su argomenti attualmente ampiamente e accesi dibattuti nella società", afferma Düker. Ciò include il clima.

Il linguaggio della disinformazione e delle teorie complottiste si è evoluto nel tempo

Anche il modo in cui le questioni climatiche vengono discusse dagli influencer cospiratori si è evoluto nel tempo, secondo Düker. "Mentre i negazionisti del clima erano soliti negare apertamente che il cambiamento climatico stia avvenendo o che non sia causato dai gas serra generati dall'uomo, oggi molti negazionisti del clima dipingono la scienza del clima come inaffidabile o sostengono che le soluzioni proposte ai cambiamenti climatici non funzionano", afferma.

Düker aggiunge che ci si può aspettare che il cambiamento climatico rimanga un "argomento rilevante" per gli influencer cospiratori man mano che il suo impatto sul mondo si intensifica.

L'impatto della disinformazione climatica si estenderà oltre le elezioni europee, afferma Sean Buchan del Caad.

"I funzionari eletti sentiranno di non avere il capitale politico per attuare un'azione climatica e la transizione necessaria sarà più lenta, con un impatto negativo su milioni di vite".

