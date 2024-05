Di Euronews

L'inviato di Euronews a Banská Bystrica, dove è ricoverato in fin di vita Robert Fico, ha partecipato alla conferenza stampa fuori dall'ospedale del ministro della Difesa slovacca Kaliňák

PUBBLICITÀ

La matrice del tentato omicidio mercoledì del primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, è politica secondo le autorità locali.

Il ministro della Difesa, Robert Kaliňák, ha dichiarato alla stampa fuoridall'ospedale di Banská Bystrica, dove il capo del governo è ricoverato a seguito di un attentato a colpi di arma da fuoco, che il Paese è sull'orlo della guerra civile.

Lì c'era per Euronews, Gábor Tanács. "L'aggressione al primo ministro ha chiaramente scioccato il Paese, ha chiaramente scioccato anche i ministri. Dimostra la profonda divisione politica in Slovacchia durante la campagna elettorale" per le prossime elezioni europee, è la corrispondenza di Tanács da Banská Bystrica.

Il partito di Fico, lo Smer, è sempre stato accusato di voler smantellare la democrazia e di essere troppo vicino alla Russia di Putin.

Di contro, lui e il suo partito hanno accusato l'opposizione di aver venduto il Paese all'Occidente. Anche Zuzana Čaputová, presidente uscente, ha dichiarato che la retorica dell'odio deve cessare.