Elezioni europee: i migliori consigli per evitare la disinformazione

In vista delle elezioni europee, The Cube vi illustra alcuni modi per individuare e proteggersi da affermazioni dubbie e discorsi dannosi in rete

Molti hanno definito il 2024 "l'anno delle elezioni", e per una buona ragione: **almeno 64 Paesi si stanno recando o si sono già recati alle urne quest'anno.**Tra questi, gli Stati Uniti, che terranno le elezioni presidenziali a novembre, e molto probabilmente il Regno Unito, che dovrà tenere le elezioni generali entro la fine di gennaio 2025.

Lo stesso vale per l'Unione Europea. I partiti di tutto lo spettro politico saranno in piena attività per conquistare il maggior numero possibile di seggi alle elezioni del Parlamento europeo di giugno.

Quest'anno, con elezioni così importanti nel continente e non solo, purtroppo è anche il momento di diffondere una grande quantità di affermazioni dubbie sia in campagna elettorale che online.The Cube ha intervistato alcuni esperti per scoprire dove è più probabile trovare fake news e quali sono i modi migliori per evitare la disinformazione.

Quali sono le maggiori fonti di disinformazione?

Durante le elezioni, le fake news possono presentarsi in molte forme diverse.

Potreste imbattervi in voci, sia online che offline, su particolari candidati e sulle loro politiche; potreste sentire teorie cospirative su figure nefaste che cercano di influenzare le elezioni dall'esterno; o potreste addirittura trovarvi faccia a faccia con dei veri e propri fake, ovvero foto e video modificati digitalmente per mostrare i politici sotto una luce poco lusinghiera.

La disinformazione si presenta spesso con notizie che sembrano legittime, sotto forma di articoli o foto professionali, e può provenire da diverse fonti.

Le tre fonti principali sono i politici, coloro che hanno un incentivo finanziario a diffondere affermazioni fuorvianti e persino noi stessi, secondo Yotam Ophir, professore assistente presso il Dipartimento di Comunicazione dell'Università di Buffalo.

"La disinformazione spesso proviene dalle stesse élite", ha affermato. "Lo abbiamo visto negli Stati Uniti: la maggior parte della disinformazione sui presunti brogli elettorali del 2020 proveniva dallo stesso ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal Partito repubblicano".

A giant canvas promoting the European elections is seen on the European Parliament Thursday, April 11, 2024 in Strasbourg, eastern France. Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Per quanto riguarda coloro che diffondono false narrazioni a scopo di lucro, Ophir ha detto che canali televisivi come Fox News guadagnano "un bel po' di soldi" promuovendo un punto di vista molto specifico.

"Ma possono anche essere tutti i tipi di disinformazione, imprenditori, siti web di clickbait, podcast di cospirazione e così via", ha detto. "Queste sono le persone che hanno fatto carriera promuovendo informazioni sbagliate".

Per quanto riguarda il pubblico, Ophir ha osservato che spesso le persone possono involontariamente diffondere informazioni errate ai loro amici e familiari.

"A volte riceviamo un articolo che ci sembra molto sorprendente, molto emozionante, e vogliamo condividerlo con gli altri", ha detto. "Vogliamo sapere cosa ne pensano i nostri amici. A volte il titolo è così coinvolgente che non apriamo nemmeno l'articolo prima di condividerlo con gli altri".

"Quindi, se riusciamo a essere cauti e a essere più prudenti con le informazioni che condividiamo, questo ci aiuterà anche a ridurre la disinformazione in quei momenti", ha aggiunto.

Essere critici ma non cinici

Uno dei modi più importanti per evitare di cadere nelle fake news è guardare tutto con occhio critico.

È sempre una buona idea verificare la provenienza di un'affermazione o di una notizia. Se le cose sembrano troppo belle per essere vere - o troppo brutte per essere vere se si tratta di un'affermazione sull'avversario politico di qualcuno - allora vale la pena fare un passo indietro e ricontrollare, secondo gli esperti. È importante, tuttavia, non oltrepassare la linea che separa l'essere critici dal diventare cinici.

Il cinismo è quando si comincia a dire "tutti mentono, non posso fidarmi di nessuno", ha detto Ophir a The Cube. "Negli ultimi anni alcuni di noi si stanno muovendo verso questo tipo di posizione, e la vedo come uno sviluppo molto pericoloso per la democrazia".

"Dobbiamo imparare ad ascoltare coloro che vogliono favorire il bene pubblico e a ignorare coloro che cercano di promuovere se stessi per un guadagno finanziario o politico", ha proseguito. "Quindi siate scettici, ma non cinici. È una linea sottile tra le due cose, ma è importante mantenerla".

Utilizzare fonti affidabili e non di parte

Fonti affidabili e neutrali di notizie e informazioni sono fondamentali. Gli esperti sostengono che, piuttosto che accettare alla lettera ciò che dicono i candidati politici, ascoltare persone a caso online o consumare notizie da un solo lato dello spettro politico, è meglio affidarsi a organizzazioni note e non di parte.

Sia la sinistra che la destra hanno la loro parte di fonti e di organi dedicati a distorcere la copertura delle notizie a loro vantaggio, quindi alcuni suggeriscono di controllare regolarmente i siti di notizie più neutrali.

Se l'altra parte è malvagia, se l'altra parte è illegittima, allora tutto ciò che sento su di loro online avrà senso per me Dr Yotam Ophir Professore assistente, Dipartimento di Comunicazione, Università di Buffalo

"Potrebbe essere l'Associated Press, per esempio, o l'Afp", ha detto Ophir. "Si tratta di agenzie che non traggono guadagni finanziari o politici dalle informazioni che diffondono".

"Lo stesso vale per i siti web di fact-checking non di parte", ha aggiunto. "Quindi, se riuscite a trovare fonti come queste che non sono intrinsecamente motivate a promuovere specifici tipi di informazioni, siete in un posto più sicuro".

È inoltre fondamentale affidarsi ai fact-checkers quando si ha a che fare con i deepfake. Gli studi dimostrano che l'occhio umano nudo non è in grado di identificare in modo coerente i video e le foto alterati digitalmente, quindi è meglio rivolgersi a centri di verifica affidabili.

Fidatevi degli esperti

Allo stesso modo, in caso di dubbi su un particolare argomento che potrebbe emergere durante una campagna elettorale, è meglio ascoltare gli esperti, secondo Ophir. "Al giorno d'oggi, le persone hanno la tendenza a cercare di fare le proprie ricerche, il che è ammirevole da un certo punto di vista, ma dall'altro porterà a molta confusione e disinformazione", ha detto.

"La maggior parte di noi non è in grado di comprendere questioni complicate, leggi complicate o processi politici complicati", ha aggiunto Ophir. "Abbiamo bisogno di questi mediatori".

Per gran parte della storia, i giornalisti e i mass media hanno svolto il ruolo di mediatori, vagliando grandi quantità di informazioni per riassumerle al grande pubblico in modo obiettivo e affidabile.

Sebbene negli ultimi anni molti abbiano perso fiducia nei mezzi di comunicazione, secondo Ophir parte della sfida è che i giornalisti riguadagnino questa fiducia e indirizzino le persone verso fonti più affidabili.

Rispettare la democrazia

La disinformazione genera intolleranza, quindi è importante rispettare la democrazia e astenersi dal demonizzare l'altra parte.

Secondo Ophir, anche se non siamo d'accordo con quello che dicono i nostri avversari politici, dobbiamo accettarli come una forza politica legittima.

"Una volta persa la tolleranza per l'altra parte, si apre la porta a un sacco di disinformazione, perché se l'altra parte è malvagia, se l'altra parte è illegittima, allora tutto ciò che sento su internet avrà senso per me", ha detto.

"Dovremmo evitare di perdere il rispetto di base per la loro legittimità", ha aggiunto Ophir. "Non si deve necessariamente essere d'accordo con l'altra parte, ma si dovrebbe accettarla come politicamente legittima... il che ridurrà anche la nostra suscettibilità alla disinformazione".