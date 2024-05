Di Euronews

Il Primo ministro slovacco è "in pericolo di vita" a seguito di un tentato assassinio. Robert Fico è stato raggiunto da almeno tre colpi d'arma da fuoco all'addome e al petto in una cittadina vicino Bratislava. Un uomo sarebbe stato arrestato

Il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, è "in pericolo di vita" dopo essere stato ferito mercoledì da colpi d'arma da fuoco. Secondo il il suo ufficio e un post dall'account ufficiale su Facebook, Fico "è in pericolo di vita" in ospedale.

Fico, 59 anni, è stato "trasportato in ospedale tra la vita e la morte", ha riferito il governo slovacco in una nota, definendo l'attacco un "tentativo di omicidio".

Il primo ministro slovacco è ricoverato all'ospedale di Banská Bystrica, data la necessità di un intervento d'emergenza".

Na R. Fica bol dnes spáchaný atentát. Bol viacnásobne postrelený a aktuálne sa nachádza v životohrozujúcom stave. V... Posted by Robert Fico on Wednesday, May 15, 2024

Secondo le prime informazioni il premier slovacco sarebbe stato colpito da tre o quattro colpi di arma da fuoco che lo avrebbero raggiunto al petto, allo stomaco e a un arto.

Un sospetto è stato arrestato dalla polizia. Secondo il media locale, TV Joj il si tratta di un uomo di 71 anni di Levice.

L'attentato è avvenuto nei pressi di un centro culturale nella città di Handlova, a circa 150 chilometri a nord-est dellla capitale Bratislava, dove Fico era presente per una riuniona governativa.

Secondo l'emittente televisiva TA3, alcuni testimoni raccontano di aver sentito gridare dalla folla "Robo vieni qui!", alcuni secondi prima degli spari.

Video non verificati che hanno iniziato a circolare sui social media mostrerebbero i momenti successivi all'attentato quando alcune persone hanno cercato di soccorrere Primo ministro.

La politica condanna fermamente l'attentato a Robert Fico

Dura la condanna della politica sia interna che dall'estero. La presidente del paese, Zuzana Čaputová, ha confermato l'attentato e si è detta vicina al premier.

"Sono completamente scioccata dall’attacco brutale e sconsiderato di oggi che condanno nella maniera più ferma possibile". Lo ha scritto su X la presidente slovacca. "Gli auguro tanta forza in questo momento critico e una pronta guarigione. I miei pensieri vanno anche alla sua famiglia e ai suoi cari", ha aggiunto.

Anche il leader del partito di opposizione Slovacchia Progressista, Michal Šimečka ha offerto la sua vicinanza al premier. "Condanniamo in modo inequivocabile e fermo ogni tipo di violenza". L'opposizione ha deciso di cancellare una manifestazione prevista per oggi in segno di supporto.

Anche i leader europei, tra cui Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, hanno fermamente condannato l'attentato al premier slovacco. "Atti di violenza come questo non sono ammessi nella nostra società, e minano la nostra democrazia", ha scritto su X von der Leyen.

Meloni: "Profondo sconcerto per il vile attentato a Fico"

"Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l'amico popolo slovacco", commenta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attraverso una dichiarazione.

"Anche a nome del governo italiano - aggiunge Meloni - desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà".