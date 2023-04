Prendere meno l'aereo, ridurre il consumo di carne...quali sono i sacrifici che gli europei sono disposti a fare per aiutare il clima?

Secondo un sondaggio condotto da YouGov per conto del quotidiano Welt am Sonntag, **due terzi dei tedeschi sono disposti a fare sacrifici personali per proteggere il pianeta dai cambiamenti climatici.**Il 43% degli intervistati era disposto a volare meno spesso e il 40% a usare meno il riscaldamento.

Ma quando si tratta di altre scelte per proteggere il clima, i tedeschi sono più riluttanti. Meno di un terzo sarebbe disposto a cambiare la propria dieta e solo il 13 per cento sarebbe disposto a rinunciare al trasporto privato e alla propria auto.

I cambiamenti che le persone sono disposte a fare per il bene del cambiamento climatico sono molto diversi tra i vari Paesi dell'Ue. Secondo l'indagine sul clima 2022/23 della Banca europea per gli investimenti, **l'80% delle persone nei 27 Stati membri dell'UE ora sente gli effetti del cambiamento climatico nella propria vita quotidiana.**E oltre l'80% crede che se non riduciamo drasticamente il nostro consumo di energia e beni nei prossimi anni, andremo verso la catastrofe globale.

Ma quali sono i Paesi d'Europa in cui le persone sono disposte a cambiare maggiormente il loro stile di vita?

Francia: limitare carne e latticini

Il sondaggio della BEI ha rilevato che la maggior parte degli intervistati francesi (57%) era a favore di un sistema di "inquinamento a punti", con cui si assegnerebbe a ogni persona un numero fisso di crediti ogni anno, da spendere in attività o oggetti molto inquinanti (un volo aereo, un pezzo di carne...).

Il cibo è un argomento importante per i francesi. 6 su 10 hanno affermato che pagherebbero leggermente di più per consumare cibo prodotto localmente e in modo più sostenibile. La maggioranza (57%) era favorevole a limitare la quantità di carne e latticini.

Nel complesso, le persone in Francia credono che il governo abbia un ruolo nel regolare le scelte delle persone. Due terzi erano a favore di misure più rigorose per cambiare il comportamento delle persone per affrontare il cambiamento climatico.

La maggioranza dei francesi sosterrebbe un sistema di bilancio del carbonio che concede crediti per articoli ad alte emissioni Pixabay

I britannici contro la plastica monouso

Un sondaggio YouGov condotto nel Regno Unito all'inizio di quest'anno ha rilevato che il 36% degli intervistati sarebbe disposto a limitare il consumo di latticini e carne a due o tre pasti a settimana, anche se soloil 12% sarebbe disposto a eliminare del tutto carne e latticini dalla propria dieta.

Quasi il 60% dei britannici ha affermato che sarebbe disposto a non acquistare mai prodotti realizzati con plastica monouso.

Il numero di persone disposte a rinunciare alla macchina per camminare, andare in bicicletta o usare i mezzi pubblici è leggermente più alto nel Regno Unito che in Germania. Il 20% delle persone ha affermato che avrebbe apportato il cambiamento e il 14% ha affermato che era qualcosa che stavano già facendo.

Meno flessibilità, invece, per quanto riguarda le modifiche delle modalità di viaggio. Solo un quarto delle persone ha affermato che pagherebbe una tariffa extra per i voli per compensare il loro impatto ambientale.

La Spagna sostiene misure governative più severe per modificare il comportamento

La Spagna sarà duramente colpita dal cambiamento climatico. Sta già soffrendo gli effetti della siccità prolungata con alcune regioni che limitano l'accesso all'acqua dei residenti mentre i serbatoi si esauriscono.

Ma un recente sondaggio della Fondazione spagnola per la scienza e la tecnologia ha rilevato che la percentuale di persone che credono che il cambiamento climatico sia un problema molto serio è diminuita dal 2020.

Nonostante ciò, l'indagine della BEI ha rilevato che è uno dei Paesi con il maggior sostegno a misure governative più severe per cambiare il comportamento delle persone. L'80% degli intervistati ritiene che il proprio comportamento possa fare la differenza rispetto alla media del 72% in tutta Europa.

Un sondaggio del 2021 dell'Università di Santiago de Compostela ha mostrato un crescente sostegno pubblico per sovvenzionare l'isolamento nelle case, zone a basse emissioni nelle città e limitare l'uso di veicoli inquinanti.

Gli spagnoli sostengono misure per ridurre le emissioni del traffico nelle città. Pixabay

L'Italia sostiene l'etichettatura dei prodotti alimentari con la loro impronta climatica

Anche gli italiani erano al di sopra della media europea riguardo alla possibilità di instaurare misure governative più severe, soprattutto nel campo agroalimentare. Etichettare i prodotti alimentari per evidenziare la loro impronta climatica è stata un'idea sostenuta dall'85% degli intervistati italiani al sondaggio della BEI. Il 64% delle persone ha anche affermato che sarebbe disposto a pagare un po' di più per il cibo locale.

Oltre due terzi degli italiani erano favorevoli a limitare la quantità di carne e latticini che le persone potevano acquistare per contribuire a ridurre le emissioni di gas serra.