Il tifone Mawar lascia Guam e si dirige verso Filippine e Taiwan

Giovedì il tifone Mawar si è allontanato da Guam. La conferma è arrivata dalla governatrice del territorio statunitense, Lou Leon Guerrero, che ha confermato: "L'isola ha superato la tempesta". I meteorologi hanno spiegato che il ciclone ha portato venti con raffiche superiori ai 225 chilometri all'ora. Ora Mawar si sta dirigendo ora verso le Filippine e Taiwan.

"Ora continuiamo a concentrare i nostri sforzi per riparare le infrastrutture e ripristinare i servizi ai residenti", ha aggiunto Leon Guerrero in un post su Instagram. "Voglio ringraziare tutti per aver adottato tutte le misure di precauzione indicate e per aver resistito ancora una volta ad una tempesta".

Decine di migliaia di famiglie sono rimaste senza energia elettrica, ma è stato evitato un blackout totale. Il vento ha sradicato alberi, trascinato via veicoli e scoperchiato numerosi tetti.