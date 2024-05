Nella bolla di Bruxelles si parla molto del Green Deal europeo e di altri temi trendy, ma in che modo le regole imposte dall'Ue influiscono effettivamente sulla vita quotidiana dei cittadini dell'Unione?

PUBBLICITÀ

Le elezioni europee si avvicinano e per questo motivo si torna a parlare della mancanza di interesse da parte dell'elettorato.

L'Unione europea è un colosso, coinvolto in così tante cose che persino i più grandi entusiasti della politica hanno difficoltà a tenerne traccia. In vista delle elezioni di giugno, si assisterà a campagne brillanti da parte delle istituzioni e dei politici che pronunceranno discorsi per spiegare perché votare. Ma a volte, citare un semplice esempio può essere il modo più efficace per evidenziare l'impatto dell'Unione sulle nostre vite.

Cosa sono le zone a basse emissioni?

Un esempio di iniziativa dell'Ue che riguarda la maggior parte degli europei si può trovare nei trasporti e nell'organizzazione delle nostre città.

Se avete viaggiato in Europa negli ultimi anni, è probabile che vi siate imbattuti in adesivi circolari dai colori vivaci sui parabrezza delle auto.

Le piccole vignette stanno diventando sempre più comuni e mostrano lo stato ambientale di un veicolo per dimostrare che il proprietario è autorizzato a guidare nella zona.

Fanno parte di schemi di zone a basse emissioni che mirano a tenere le auto più inquinanti fuori dalla città per migliorare la qualità dell'aria. Di solito, questo viene fatto addebitando una tariffa per l'ingresso di questi veicoli (che sono per lo più auto più vecchie) o semplicemente vietandoli definitivamente.

Molte di queste zone sono finanziate dall'Unione e sono una conseguenza della legislazione europea.

Perché le zone a basse emissioni sono contestate in Europa

Le zone a basse emissioni sono diventate anche un campo di battaglia politico in alcuni Stati membri, dove la "libertà personale" si contrappone al "bene comune".

"La narrazione è stata dirottata", afferma Carmen Duce, coordinatrice in Spagna della campagna Clean Cities.Duce sostieneche, nonostante l'opposizione, la scienza è chiara: la qualità della vita delle persone può essere migliorata grazie alle zone a basse emissioni.

L'inquinamento atmosferico sta uccidendo migliaia di persone ogni anno

Il 97 per cento dei cittadini dell'Ue che vivono in aree urbane è esposto a un inquinamento atmosferico superiore alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Intervenendo a una conferenza sulle città sane a Bruxelles la scorsa settimana, Zorana Jovanovic Andersen, professoressa di epidemiologia ambientale all'Università di Copenaghen, ha messo a nudo gli impatti sulla salute di questa situazione.

Oltre trecentomila decessi prematuri sono causati dall'inquinamento atmosferico in Europa ogni anno. La scarsa qualità dell'aria è inoltre responsabile del 20-25 per cento dei decessi per malattie cardiovascolari e del 10 per cento dei casi di cancro ai polmoni.

Questo prima di esaminare i suoi legami con l'infiammazione cerebrale e le prove in rapida crescita tra cattiva salute mentale e cattiva qualità dell'aria.

Inoltre, uno dei gruppi più colpiti sono gli anziani, quindi una popolazione che invecchia è una popolazione vulnerabile. Alla luce di questi impatti sulla salute e sull'ambiente, l'Ue ha continuamente legiferato in materia.È qui che possiamo iniziare a creare il collegamento tra legislazione e regolamentazione a livello Ue con il suo impatto sulla vita quotidiana.

Quali leggi sulla qualità dell'aria sono europee

Il blocco ha introdotto la sua prima direttiva sulla qualità dell'aria per affrontare la questione nel 1980. Nel corso degli anni, sono state introdotte direttive successive per affrontare ulteriori inquinanti e per aggiornare e rafforzare gli standard di qualità dell'aria e i requisiti di monitoraggio, inclusa una nuova versione approvata solo la settimana scorsa.

Le direttive stabiliscono determinati obiettivi o traguardi finali legalmente vincolanti, ma gli Stati membri hanno flessibilità su come raggiungerli. È attraverso queste leggi che sono stati fissati i limiti agli inquinanti.

Gli Stati membri hanno avuto un ruolo nella negoziazione della versione recente dopo che è stata suggerita per la prima volta dalla Commissione europea. Anche il Parlamento europeo è stato coinvolto nel processo.

Una volta adottate le direttive, gli Stati membri sono obbligati ad adottare le norme e renderle parte delle proprie leggi nazionali, metterle in atto, assicurarsi che siano conformi e riferire all'Ue su come hanno attuato la direttiva.

PUBBLICITÀ

Nel caso delle zone a basse emissioni, sono entrate a far parte di molti dei piani per la qualità dell'aria che gli Stati membri sono stati obbligati a creare mentre il blocco tenta di affrontare l'inquinamento.

Perché una città della Spagna sta smantellando le piste ciclabili

La Spagna è un Paese che ha davvero fatto ricorso a questa misura per combattere l'inquinamento. Nel tentativo di mantenere gli obiettivi dell'Ue, nel 2021 ha approvato una legge sul clima che ha reso obbligatorio per ogni città con oltre cinquantamila abitanti l'introduzione di una zona a basse emissioni.

A rally in favour of low emission zones in Madrid in 2019. AP Photo

Il Paese ha ricevuto 1,5 miliardi di euro di finanziamenti dell'Ue per contribuire all'implementazione di queste zone e alla trasformazione sostenibile dei trasporti. Ma non è stata una strada facile.

La maggior parte delle città non ha ancora ottemperato nonostante le minacce di finanziamento e alcuni comuni stanno frenando i loro piani. Si è addirittura arrivati al punto di smantellare le piste ciclabili installate di recente per accogliere meglio le auto. Ciò ha portato la Commissione europea ad aprire un'indagine preliminare sul potenziale uso improprio dei fondi. "La destra e l'estrema destra usano l'auto come simbolo della loro comprensione della libertà", afferma Duce.

La resistenza, tuttavia, non è solo un fenomeno spagnolo. Ci sono state anche proteste per l'introduzione di zone a basse emissioni in Belgio e Germania. Gli oppositori affermano che le multe colpiranno più duramente i più poveri e che le zone rappresentino un attacco alle libertà personali.

PUBBLICITÀ

In un certo senso, è un microcosmo della reazione al Green Deal europeo mentre il continente si prepara alle elezioni europee. La gente continuerà a sostenere la causa e la contrarietà delle zone a basse emissioni, ma la loro attuazione è un chiaro esempio dell'influenza che l'Ue può avere a livello nazionale, locale e personale.