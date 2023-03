Multe stradali in UE: ecco perché è bene pagarle sempre

Dopo un viaggio idilliaco in macchina attraverso l'Europa continentale, tornare a casa e trovare una multa è una spiacevole sorpresa.

Sfortunatamente, se si commette una violazione del codice della strada, non è raro ricevere una multa anche a distanza di mesi dalla vacanza.

Molte persone pensano che avendo lasciato il paese che si stava visitando, la multa possa essere ignorata, soprattutto ora che il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea.

Ma non pagare può avere gravi conseguenze sia in patria, sia in previsione di futuri viaggi in un altro paese dell'Unione europea.

Cosa succede se si riceve una multa in UE?

Se si commette un'infrazione alla guida all'estero, la multa non viene semplicemente archiviata al ritorno a casa. All'interno dell'Unione, i dettagli del conducente possono essere condivisi tra le nazioni e la multa quindi arriverà automaticamente all'indirizzo del destinatario.

Finora, questo non è stato un sistema infallibile. Secondo la Commissione europea, milioni di reati commessi nel 2019 da auto immatricolate all'estero sono rimasti impuniti a causa della mancanza di identificazione o di applicazione.

Tuttavia, l'ente ha recentemente annunciato una proposta di legge per promuovere la cooperazione in tutta l'Unione europea nel perseguire le violazioni del codice stradale commesse da conducenti stranieri.

Il sistema renderebbe più facile per le forze dell'ordine perseguire le multe per traffico transfrontaliero.

LEGGI ANCHE:

Dopo la Brexit, la situazione per i residenti nel Regno Unito è leggermente diversa. Se si possiede una patente di guida britannica, la multa non arriverà automaticamente a casa.

Il Paese dell'Unione europea è tenuto a emettere una richiesta di pagamento della violazione che perverrà sotto forma di lettera. Per alcuni reati non c'è limite di tempo, quindi la multa potrebbe arrivare mesi o addirittura anni dopo un viaggio.

Ciò include multe per eccesso di velocità, mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mancato arresto a un semaforo rosso o utilizzo di una corsia riservata ai mezzi pubblici.

A quanto ammontano le multe per eccesso di velocità in UE?

Una delle infrazioni alla guida più comuni è l'eccesso di velocità. Le multe per questa violazione variano da paese a paese.

In Italia, le multe partono da 42 euro per chi supera il limite di velocità di 10 km orari e vanno oltre i 3.000 euro per chi supera i 60 km orari. Inoltre l'importo può aumentare di un terzo se l’infrazione avviene tra le 22 e le 7.

In Francia, la multa per eccesso di velocità predefinita è di 135 euro, mentre in Germania va da 30 euro (per chi supera il limite fino a 10 km/ora) a 680 euro (per chi supera di 70 km/ora o più).

In Spagna, le multe per eccesso di velocità partono da 100 euro.

Cosa succede se non pago una multa di un paese UE?

L'idea potrebbe essere invogliante, ma non è consigliabile ignorare una multa: gettarla nella spazzatura infatti non la farà sparire. Oltre al follow-up, è probabile che la multa aumenti se il pagamento non viene effettuato. In Francia, ad esempio, se si aspettano 45 giorni per pagare una multa per eccesso di velocità, questa aumenterà fino a 375 euro dai 135 euro iniziali.

Nella peggiore delle ipotesi, un paese dell'Unione europea potrebbe inviare un esattore all'indirizzo del destinatario nel Regno Unito. Peraltro, i successivi viaggi all'estero potrebbero comportare ulteriori difficoltà.

Se invece si paga subito, si potrebbe ottenere persino una riduzione. In Italia, ad esempio, la multa si riduce del 30 per cento se viene pagata entro cinque giorni.

In Francia, pagare entro 15 giorni significa potenzialmente ridurre una multa per eccesso di velocità da 135 a 90 euro.

Bisogna pagare le multe anche con le auto a noleggio?

Anche se l'auto è a noleggio, il conducente resta responsabile del pagamento di eventuali multe. Lo prevede il contratto.

La società di noleggio probabilmente riceverà direttamente la notifica e poi contatterà il conducente per il pagamento della multa.

Il mancato pagamento può comportare il divieto di noleggio di un'altra auto in un paese dell'Unione europea.