Saranno necessari ingenti investimenti per realizzare i piani Ue per le energie rinnovabili, trovare soluzioni presto è urgente. Questo l'Sos lanciato dai ministri dell'energia dell'Unione europea riuniti in un vertice informale di due giorni in corso a Stoccolma.

Durante il consesso è stata sottolineata l'urgenza di investire per generare elettricità carbon free; servirà pure di sviluppare nuove infrastrutture come i punti di ricarica per le batterie elettriche.

L'industria ha le sue esigenze per uscire viva dal caro bolletta (e dalla carbon tax) e i ministri lo sottolineano: "Molti ministri hanno sottolineato la necessità di disporre di più elettricità priva di combustibili fossili a basso costo per la competitività industriale - ha detto Ebba Busch, ministro svedese dell'Energia e vice primo ministro - Per quanto riguarda la mobilità elettrica, i biocarburanti sostenibili e gli elettrocarburanti, sembriamo concordare sul fatto che abbiamo bisogno di tutte le soluzioni e lasciamo che i meccanismi di mercato sviluppino le alternative più convenienti".

Servono 130 mld l'anno solo per la mobilità verde e la Francia rilancia il nucleare

Mercato e Stato, servono entrambi per accompagnare la transizione prefigurata dal Green Deal, per arrivare all'obiettivo 0 emissioni nel 2050. "Avremo bisogno di investimenti significativi per passare dall'ambizione alla realtà - ricorda Adina Valean, Commissario europeo per i trasporti - La nostra valutazione prima del green deal ha mostrato che le esigenze di investimento per i veicoli e le infrastrutture necessarie per la mobilità a basse emissioni di carbonio sono di circa 130 miliardi di euro all'anno."

La Francia, intanto lancia un piano per il nucleare di nuova generazione e comunica che il progetto interessa 12 Paesi Ue che oggi ne parlano a margine del consiglio informale energia. Tra questi c'è l'Italia dove il dibattito intorno a questa forma di energia è pronto a surriscaldarsi con il governo favorevole al nucleare e l'opposizione assolutamente contraria con in testa la neo segretaria del Pd Elly Schlein.