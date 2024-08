Il fish & chips è diventato troppo caro per i britannici?

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Negli ultimi cinque anni il costo di uno dei piatti simbolo del Regno Unito è aumentato più di qualsiasi altro piatto da asporto nel Paese

L'inflazione nel Regno Unito non ha risparmiato neanche uno dei piatti più popolari del Paese. Il fish & chips, conosciuto come un piatto da asporto economico, è tra i piatti preferiti dalle famiglie britanniche fin dalla sua introduzione nel XIX secolo. Ma non è più così a buon prezzo a causa dell'aumento del costo del pesce, delle patate e del petrolio.

I nuovi dati dell'Office of National Statistics (ONS) britannico dimostrano che il fish & chips ha subito l'aumento di prezzo più consistente tra i piatti da asporto più popolari del Regno Unito. Negli ultimi cinque anni, il prezzo medio di una porzione di questo piatto è aumentato di oltre il 50%.

In tutto il Paese, il prezzo medio del fish & chips è salito a 9,88 sterline (11,70 euro) da 6,48 sterline (7,67 euro) nel luglio 2019: un aumento del 52%. Si tratta dell'aumento più elevato tra i piatti da asporto negli ultimi cinque anni, davanti a kebab (44%), pollo e patatine (42%), pizza (30%), indiano (29%) e cinese (29%).

Secondo un recente sondaggio di YouGov il fish & chips è il secondo piatto più popolare nel Regno Unito, dopo le patatine fritte. Introdotto nel Regno Unito da ebrei spagnoli e portoghesi emigrati dai Paesi Bassi, questo piatto è diventato sempre più popolare nel XX secolo ed è stato uno dei pochi alimenti non soggetti a razionamento durante la Seconda Guerra Mondiale.

Di recente questo piatto simbolo del Regno Unito è stato interessato da un forte aumento dei costi. Il pesce è aumentato di prezzo, in parte a causa dei dazi d'importazione del 35% sui frutti di mare russi a partire dal 2022. Anche i prezzi delle patate sono aumentati a causa delle scarse rese dei raccolti in tutta Europa.

Un altro fattore che ha causato l'aumento dei prezzi del fish & chips è l'energia. Sia il prezzo dell'olio per friggere che quello dell'energia necessaria per far funzionare le friggitrici sono aumentati notevolmente negli ultimi cinque anni. Nel 2022 il tetto massimo dei prezzi dell'energia è stato aumentato del 54% dall'Ofgem, l'ente nazionale di regolamentazione dell'energia.

Sebbene il fish & chips sia ancora un piatto britannico molto popolare e un'icona internazionale della cultura alimentare del Paese, non è detto che sia ancora il piatto più apprezzato dagli inglesi. Nel 2011 un sondaggio ha rilevato che il piatto britannico più popolare era il pollo tikka masala. Il curry è stato inventato a Glasgow da Ali Ahmed Aslam combinando il pollo speziato indiano con la zuppa di pomodoro condensata Campbell. Aslam è morto nel 2022 all'età di 77 anni a Glasgow, in Scozia.

Chicken tikka masala Canva

Secondo un recente sondaggio quella italiana è la cucina straniera più apprezzata dagli inglesi, seguita da quella cinese e indiana.