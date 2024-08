Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il Dipartimento dell'Ambiente delle Isole Baleari ha aperto un'indagine per determinare se le riprese del video di Katy Perry "Lifetimes", che anticipa il nuovo album, abbiano causato danni ambientali alle dune protette di S'Espalmador

PUBBLICITÀ

Katy Perry non sta passando una grande estate.

Dopo il disastroso lancio del suo singolo "Woman's World" l'11 luglio scorso e i confusi riferimenti satirici che lo fanno sembrare un inno regressivo di pseudo-empowerment, il cui messaggio femministasuona falso a ogni passaggio, ora per l'artista arrivano problemi legali da affrontare.

Secondo quanto riferito, la popstar statunitense è sotto inchiesta in Spagna per potenziali danni ambientali avvenuti durante le riprese del video del suo nuovo singolo "Lifetimes", che anticipa l'uscita del settimo album "143".

Le riprese del video nelle isole Baleari in Spagna, però, non sarebbero state autorizzate.

In una dichiarazione del Dipartimento dell'Ambiente delle Isole Baleari si legge che verrà condotta un'indagine per determinare se le riprese abbiano causato danni ambientali alle dune protette di S'Espalmador, che fanno parte del Parco Naturale di Ses Salines che si estende da Ibiza a Formentera. Il governo delle Baleari ha descritto l'area come di "grande valore ecologico".

Il video è diretto da Stillz e il brano è prodotto da Dr. Luke, protagonista di una controversia giudiziaria con la cantante Kesha per molestie sessuali.

Il videoclip vede la cantante trascorrere la giornata in spiaggia prima di fare festa tutta la notte. Una delle scene è stata girata tra le dune di S'Espalmador, in un'area vietata contrassegnata da corde.

Il Dipartimento dell'Ambiente fa notare che il video non è un "crimine contro l'ambiente", ma un'infrazione, in quanto le riprese "possono essere autorizzate" se richieste correttamente. La società di produzione responsabile del videoclip non ha fatto richiesta.

I singoli "Woman's World" e "Lifetimes" precedono l'imminente uscita dell'album "143" di Katy Perry, in uscita il prossimo 20 settembre.