Il produttore cinematografico statunitense, Harvey Weinstein, caduto in disgrazia in seguito a una condanna a 23 anni per stupro e violenza sessuale, è in terapia intensiva. Come ha confermato il suo avvocato, Weinstein è stato operato d'urgenza al cuore.

72 anni, l'ex produttore di Hollywood è stato sottoposto lunedì a un intervento d'urgenza al Bellevue Hospital di Manhattan dopo aver accusato dolori al petto nel fine settimana.

Il suo agente pubblicitario Juda Engelmayer e il consulente carcerario Craig Rothfeld hanno confermato la notizia e Rothfeld ha aggiunto qualche dettaglio, dicendo che si tratta di un intervento di pericardiocentesi. Ha detto anche che Weinstein non si sentiva bene da diverse settimane e stava peggiorando di giorno in giorno.

All'inizio di quest'anno, il magnate del cinema incarcerato è apparso in sedia a rotelle nelle recenti udienze in tribunale.

"Come abbiamo ampiamente dichiarato in precedenza, il signor Weinstein soffre di una pletora di problemi di salute significativi che richiedono un trattamento continuo", hanno dichiarato lunedì Engelmayer e Rothfeld.

Harvey Weinstein davanti alla Manhattan Criminal Court - 29 Maggio 2024, in New York Julia Nikhinson/AP

Weinstein è entrato e uscito dall'ospedale Bellevue da quando è tornato a Rikers Island dalla prigione di stato in aprile. Nel 2020 una corte d'appello aveva annullato le sue condanne per stupro e aggressione sessuale e ha ordinato un nuovo processo.

A luglio è stato ricoverato per Covid-19 e polmonite, hanno dichiarato i suoi rappresentanti.

Weinstein è stato giudicato colpevole il 24 febbraio 2020 di stupro di primo e terzo grado e condannato a 23 anni di carcere.

Dopo la condanna, Weinstein ha lasciato il tribunale in ambulanza, lamentando dolori al petto e pressione alta. In seguito gli è stato inserito uno stent per sbloccare un'arteria.

Ad aprile, la Corte d'Appello di New York ha annullato la sua condanna per stupro del 2020, ritenendo che il giudice del processo avesse emesso sentenze improprie.

La settimana scorsa, i pubblici ministeri hanno reso noto di aver iniziato a prendere provvedimenti per accusarlo potenzialmente di altre tre aggressioni sessuali. Hanno dichiarato di aver cominciato a presentare al Gran Giurì le prove di altre tre accuse contro Weinstein: due aggressioni sessuali a metà degli anni 2000 e un'altra aggressione sessuale nel 2016.

Il voto su una potenziale nuova incriminazione era atteso a breve.

Weinstein ha negato tutti gli addebiti. Rimane in custodia a New York in attesa di un nuovo processo a Manhattan, il cui inizio è previsto per il 12 novembre. Dovrebbe tornare in tribunale per un'udienza preliminare il 12 settembre.

Dopo il nuovo processo, Weinstein dovrà iniziare a scontare una pena di 16 anni in California per una condanna separata per stupro a Los Angeles, hanno dichiarato le autorità. Weinstein è stato condannato a Los Angeles nel 2022.