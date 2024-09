Di Euronews Green

La tecnologia di queste turbine è descritta come una "soluzione innovativa per l'energia rinnovabile" che potrebbe arrivare presto in altri mercati europei

Il primo sistema eolico "immobile" del Regno Unito è stato installato su un tetto di Oxford.

Quando pensiamo all'energia eolica, ci vengono naturalmente in mente le turbine eoliche, eleganti pale che girano per azionare un generatore di elettricità.

Ma con l'avanzare della rivoluzione delle energie rinnovabili, vengono sviluppate sempre più tecnologie che si adattano a varie nicchie e aiutano a liberare il mondo dai combustibili fossili più velocemente.

I progetti per l'energia eolica senza movimento, come questo dell'azienda statunitense Aeromine Technologies, hanno il vantaggio di essere più silenziosi e più sicuri per gli uccelli.

Il prototipo è in fase di sperimentazione sul tetto dello stabilimento di produzione MINI della casa automobilistica tedesca BMW a Oxford, prima di essere installato altrove nel Regno Unito e in Europa.

Come funzionano i sistemi di energia eolica in movimento?

Come le pompe di calore e altri dispositivi della transizione energetica pulita, anche queste turbine non sono molto belle da vedere.

Si trova in una posizione piuttosto discreta, sul bordo del tetto dell'impianto, inclinata verso la direzione da cui arriva maggiormente il vento.

L'unità bianca è composta da profili alari verticali che creano un effetto di vuoto, attirando il vento all'interno dove si trova un'elica in grado di generare elettricità.

"La nostra tecnologia per l'energia eolica "immobile" è stata progettata per lavorare senza problemi accanto agli impianti solari, massimizzando la produzione di energia rinnovabile dai tetti e aiutando a risolvere problemi come il rumore, le vibrazioni e l'impatto sulla fauna selvatica", spiega Claus Lønborg, amministratore delegato di Aeromine.

Il primo impianto eolico “immobile” del Regno Unito è stato installato sul tetto dello stabilimento di Oxford del BMW Group Aeromine Technologies

L'unità funziona insieme a un sistema solare sul tetto già installato, composto da 11.000 pannelli, che copre un'area grande come cinque campi da calcio e genera elettricità sufficiente ad alimentare l'equivalente di 850 famiglie per un anno.

L'idea è che l'unità eolica intervenga quando le condizioni dell'energia solare si indeboliscono la sera e durante l'inverno.

Il finanziamento è avvenuto tramite il BMW Startup Garage, che sostiene le tecnologie all'avanguardia commissionando la stessa startup come fornitore. Invece di agire come un investitore attraverso il capitale di rischio, assume il ruolo di cliente.

Come spiega Carmen Gargioni, responsabile del reparto innovazione di BMW Group Real Estate Management, "agisce da intermediario tra le startup e le diverse divisioni aziendali. Le nuove tecnologie sono essenziali perché cerchiamo di trovare la soluzione più efficiente alle nostre esigenze".

Quali altre nuove tecnologie eoliche sono in cantiere?

Secondo l'azienda, gli impianti eolici di Aeromine sono tipicamente da 50 kW o più e sono ideali per edifici di grandi dimensioni e con tetti piani, come magazzini, centri dati, uffici e condomini.

Altri eco-inventori stanno escogitando soluzioni diverse. L'azienda francese New World Wind, ad esempio, ha creato la tecnologia "Aeroleaf" che colloca microturbine eoliche su strutture che sembrano alberi.

Si integrano in ambienti urbani come le strade residenziali e sono anche silenziose.

Un altro progetto, che non prevede l'utilizzo di pale, proviene dalla startup spagnola Vortex Bladeless. Soprannominata "Skybrator", la sua turbina genera energia solo attraverso le vibrazioni.

Naturalmente, anche i produttori di turbine eoliche tradizionali sono in costante innovazione. Le turbine eoliche a strisce sono state proposte come soluzione per limitare le collisioni con gli uccelli nei parchi di impianti eolici in mare aperto.