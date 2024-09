Il leader tedesco ha sottolineato che molte persone provenienti da altri Paesi hanno aiutato l'economia del Paese, ma ha aggiunto che il governo deve essere in grado di scegliere chi entra in Germania

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è lanciato in un appassionato discorso al Parlamento tedesco mercoledì mattina durante le deliberazioni sul bilancio.

Scholz ha difeso la politica di accoglienza del governo all'indomani del fallimento dei colloqui sull'immigrazione con il partito di opposizione Cdu, che chiede il respingimento totale ai confini nazionali.

Il leader tedesco ha attaccato direttamente e duramente il leader dei Cristiano-democratici Friedrich Merz sottolineando il desiderio dell'opinione pubblica di una “politica seria” piuttosto che di “uno spettacolo teatrale”. Sarebbe stato bello trovare soluzioni comuni sulla questione migratoria, ha detto Scholz. E ha aggiunto: "Non sbattiamo mai una porta, potete sempre tornare".

Il cancelliere ha sottolineato la necessità dell'immigrazione e come i migranti hanno aiutato l'economia tedesca, ma ha anche ribadito che il governo deve essere in grado di scegliere chi entra in Germania.

"Siamo un Paese che offre protezione a coloro che sono perseguitati politicamente, che devono salvarsi la vita, e questo è nella nostra Legge fondamentale e non lo mettiamo in discussione", ha affermato Scholz. "Quindi il cosmopolitismo è necessario. Ma il cosmopolitismo non significa che chiunque voglia possa venire. Dobbiamo poter scegliere chi viene in Germania".

A tal proposito altri Paesi europei, come la Polonia, hanno criticato la decisione del governo tedesco di estendere i controlli a tutti i confini terrestri, che potrebbe minare l'accordo di Schengen e destabilizzare l'Ue nel suo complesso.

In merito al recente successo del partito di estrema destra e anti-immigrazione Alternativa per la Germania (AfD) nelle due elezioni statali in Turingia e Sassonia, Scholz ha affermato che l'AfD è “sposato con il passato” e sta cercando di derubare la Germania del suo futuro, ma che finche sarà alla guida del Paese lo impedirà.

“Non c'è paese al mondo con una popolazione attiva in calo che abbia una crescita economica. Questa è la verità che dobbiamo affrontare”, ha detto Scholz, sottolineando come le pensioni siano uno degli strumenti più importanti per il futuro dei giovani del Paese.

Sia i partiti di estrema sinistra che quelli di estrema destra hanno capitalizzato la lotta di molti pensionati per coprire le spese in un contesto di aumento del costo della vita.

La leader dell'AfD Alice Weidel ha parlato direttamente dopo Scholz, affermando che egli è il “cancelliere del declino”. Indicando i recenti problemi della Volkswagen e i piani di riduzione della forza lavoro, Weidel ha detto che “i nomi più famosi stanno tagliando posti di lavoro in Germania e delocalizzando all'estero perché qui non sono più competitivi”.