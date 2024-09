Di Tina Teng

Le azioni di Nvidia hanno subito il più grande calo giornaliero di sempre nel contesto del sell-off dei titoli dell'intelligenza artificiale (AI). L'azienda sta anche affrontando un'indagine antitrust

Le azioni dell'azienda statunitense, Nvidia, nota soprattutto per la produzione di processori per l’intelligenza artificiale, hanno registrato il peggior calo in un solo giorno, scendendo di oltre il 9% martedì, mentre gli investitori hanno continuato a ritirarsi dai titoli AI.

Il prezzo delle azioni della società ha subito un ulteriore calo del 2% nelle contrattazioni prolungate, con una perdita totale di quasi 300 miliardi di dollari (272 miliardi di euro) di capitalizzazione di mercato. Questo ha fatto seguito alla notizia che la società ha ricevuto un mandato di comparizione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per un'indagine antitrust.

Preoccupazioni per le violazioni dell'antitrust

Secondo un rapporto di Bloomberg, pubblicato dopo la chiusura dei mercati statunitensi di martedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha emesso mandati di comparizione nei confronti di Nvidia e di altre società, per accertare eventuali violazioni delle norme antitrust.

I funzionari del DOJ temono che la posizione dominante nel mercato globale dei chip per l'intelligenza artificiale lasci ai clienti opzioni limitate, rendendo difficile il passaggio ad altri operatori del mercato se non utilizzano esclusivamente i prodotti di Nvidia.

L'indagine segna un'escalation di un'inchiesta antitrust iniziata a giugno, quando gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sia su Microsoft che su Nvidia.

I colossi tecnologici - tra cui Nvidia in primis - sono stati i principali beneficiari del boom dell'AI dal 2023, dopo il lancio da parte di Microsoft del chatbot ChatGPT, nel febbraio dello scorso anno. Nvidia è il principale fornitore di chip per l'AI, in particolare di unità di elaborazione grafica (GPU), essenziali per gli hyperscaler che supportano la formazione di Large Language Model (LLM).

La migliore performance resta quella di Nvidia

Nonostante il recente calo, le azioni di Nvidia sono cresciute del 146% quest'anno, risultando la migliore performance tra i titoli tecnologici globali.

Tuttavia, la scorsa settimana l'azienda ha riportato utili trimestrali deludenti, segnalando che il periodo di crescita esplosiva di Nvidia, iniziato nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, potrebbe rallentare. Questo ha portato a un calo del 7% delle sue azioni in quel giorno.

Il sell-off di martedì suggerisce che gli investitori continuano a scaricare i titoli dell'IA in presenza di segnali di deterioramento dell'economia, riflettendo una tendenza più ampia nei mercati globali.

Il sentimento di risk-off prevale sui mercati globali

Il crollo del mercato guidato da Nvidia è stato attribuito anche al peggioramento del sentiment per il contesto macroeconomico più ampio.

L'avversione al rischio ha dominato i movimenti dei mercati globali martedì, con i principali benchmark europei che hanno chiuso in rosso, mentre gli indici statunitensi sono crollati all'inizio del mese.

L'indice paneuropeo Stoxx 600 è sceso dell'1%, l'S&P 500 è sceso del 2% e il Nasdaq, che è un indice tecnologico, è sceso di oltre il 3%. La flessione è stata particolarmente pronunciata nei titoli dei semiconduttori, con il crollo di Nvidia che si è ripercosso sui mercati globali, mentre il produttore europeo di apparecchiature per chip ASML ha perso oltre il 4%.

I dati economici statunitensi deludono

Martedì mattina, gli Stati Uniti hanno riportato dati economici deludenti, rivelando che le attività manifatturiere si sono contratte per il quarto mese consecutivo ad agosto, riaccendendo i timori di recessione nella più grande economia del mondo.

Wall Street ha registrato il peggior sell-off di un giorno dall'inizio di agosto, in mezzo alle turbolenze globali guidate dal rialzo dei tassi della Banca del Giappone e dalle crescenti preoccupazioni economiche.

Gli investitori sembrano essere sempre più sensibili agli indicatori economici dopo i ribassi di inizio agosto, poiché si prevede che la Federal Reserve (Fed) inizierà a ridurre i tassi di interesse questo mese.

Un eventuale taglio più profondo potrebbe segnalare un rapido deterioramento delle condizioni economiche. Storicamente, una recessione economica si è sempre verificata durante un ciclo di riduzione dei tassi della Fed.

La maggior parte delle altre principali banche centrali ha già iniziato a ridurre i tassi in un contesto di rallentamento della crescita economica e di riduzione dell'inflazione.

Anche la Banca Centrale Europea dovrebbe prendere una decisione sui tassi di interesse nel corso del mese e gli operatori di mercato si aspettano che la banca effettui il suo secondo taglio di 25 punti base dell'anno.