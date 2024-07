Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Inception di NVIDIA supporta 4.500 startup europee che lavorano sull'intelligenza artificiale (AI): il programma è finalizzato ad "aiutare le startup a evolversi più rapidamente grazie a tecnologie all'avanguardia"

PUBBLICITÀ

Nel 2018 Stijn Verrept sapeva che la sua azienda avrebbe dovuto trovare una soluzione non convenzionale se voleva sviluppare un sistema intelligente in grado di rilevare attraverso una lampada il movimento di una caduta di una persona anziana, in modo tale da avvisare gli assistenti.

Le lampade intelligenti e l'intelligenza artificiale

Verrept, fondatore della startup belga Nobi, ha provato a calcolare manualmente la distanza di caduta di una persona, montando telecamere sul soffitto o sulle lampade stesse, senza successo. La tecnologia è pensata per consentire agli anziani di rimanere nelle loro case.

L'azienda ha deciso di passare all'intelligenza artificiale (AI) e ha scelto i microchip NVIDIA per la loro elevata potenza di elaborazione e la capacità di riqualificare rapidamente le lampade.

Entro il 2020, Nobi e le sue lampade intelligenti sono entrate a far parte del programma Inception di NVIDIA, finalizzato ad "aiutare le startup a evolversi più rapidamente grazie a tecnologie all'avanguardia", secondo il sito web della società.

Nobi ha riscattato crediti NVIDIA per un valore di 100.000 dollari (92.000 euro) per archiviare il proprio addestramento AI sul cloud dell'azienda, dove si trova tuttora.

"È stato molto utile perché ogni dollaro che non si deve spendere per i costi del cloud può essere investito nello sviluppo e qualsiasi startup tecnologica è caratterizzata da un forte sviluppo" ha dichiarato Verrept a Euronews Next.

Nobi è una delle 4.500 aziende in Europa e delle oltre 17.000 in tutto il mondo che sono supportate dal programma, secondo un portavoce di NVIDIA.

Attraverso Inception, NVIDIA offre un vantaggio a selezionate startup di intelligenza artificiale del Continente con "prezzi preferenziali" sulle sue schede grafiche, corsi ed eventi esclusivi. Si tratta di uno dei tre bracci di investimento che la seconda azienda più redditizia al mondo sta utilizzando per costruire quello che definisce un ecosistema globale di AI.

NVIDIA "porta gli ingredienti" alle startup di IA

Verrept stima che il programma abbia dato alla sua azienda Nobi un vantaggio di circa 18 mesi sulla realizzazione del proprio prototipo.

A Moon Surgical, una startup franco-americana di tecnologia medica, Inception ha permesso di accedere alla tecnologia NVIDIA per costruire un sistema di robotica chirurgica, progettato per aiutare i chirurghi a ottenere precisione e controllo nelle procedure minimamente invasive.

Jeffery Alvarez, direttore operativo di Moon Surgical, ha dichiarato di aver guadagnato dai tre ai sei mesi per "perfezionare gli algoritmi e rendere l'hardware più affidabile".

Le startup iscritte a NVIDIA possono accedere a crediti formativi per corsi di programmazione e a prezzi preferenziali sui prodotti dell'azienda.

Nel 2023, due anni dopo l'ingresso di Moon Surgical in Inception, NVIDIA è diventata un investitore ufficiale di Moon Surgical, conferendo alla società 55 milioni di dollari (51,19 milioni di euro.

Creiamo un ecosistema completo per essere in grado di affrontare e supportare queste imprese che vogliono passare all'IA Serge Palaric, vice presidente per Europa, Medio Oriente e Africa di NVIDIA

Mohamed (Sid) Siddeek, capo del braccio di venture capitalist di NVIDIA Nventures, è ora un osservatore del consiglio di amministrazione della società.

Serge Palaric, vice presidente di NVIDIA per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, ha precedentemente dichiarato a Euronews Next che il programma Inception fa parte del più ampio "ecosistema" dell'azienda, che mira a collaborare con "tutte le imprese di intelligenza artificiale".

L'obiettivo del programma, ha continuato Palaric, è quello di "portare gli ingredienti" alle aziende di IA in modo che possano sviluppare i propri dispositivi.

NVIDIA ha investito separatamente nelle francesi Mistral AI e Hugging Face e nella britannica Synthesia.

L'investimento di NVIDIA è contro la concorrenza?

Anne-Christine Witt, docente di diritto antitrust presso la EDHEC Business School di Lille, ha dichiarato che i legali dell'antitrust dovranno dimostrare tre cose per intentare una causa contro NVIDIA o contro qualsiasi programma di startup supportato dalle aziende Big Tech. Queste includono la dimostrazione di una quota di mercato significativa, l'abuso di tale quota per scoraggiare la concorrenza o l'abuso di posizione dominante per acquisire aziende più piccole.

PUBBLICITÀ

Sarebbe molto difficile dire che il programma Inception promuove comportamento anticoncorrenziale, almeno fino a quando le startup sono libere di passare a un'altra tecnologia Anne-Christine Witt, docente di diritto antitrust - EDHEC Business School a Lilla

La quota di mercato di NVIDIA è stimata tra il 70 e il 95%, secondo quanto riportato dai media, ma Dewitt afferma che avere una quota di mercato elevata non è illegale.

Secondo il fondatore Stijn Verrept, non ci sono condizioni che vincolino Nobi ai prodotti NVIDIA o al suo programma Inception. Nobi può ancora passare a un modello più economico e più efficiente, se esiste, ha detto.

È difficile per i professionisti dell'antitrust sapere se ci sono violazioni del controllo delle fusioni o altri fattori a causa della mancanza di trasparenza da parte delle aziende tecnologiche, ha spiegato Dewitt.

La Commissione europea dispone del Digital Markets Act, una nuova legge che potrebbe aiutare a indagare sulle violazioni delle leggi antitrust da parte delle aziende di intelligenza artificiale "caso per caso", ha dichiarato un portavoce a Euronews Next.

La Commissione si è rifiutata di commentare in modo specifico NVIDIA, che secondo quanto riferito è soggetta a possibili accuse di antitrust in Francia, ma ha dichiarato che sta "esaminando alcuni degli accordi intercorsi tra i grandi operatori del mercato digitale e gli sviluppatori e i fornitori di IA generativa" e il loro impatto sulle dinamiche di mercato.