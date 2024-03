Tasse: ecco i Paesi d'Europa dove la classe media ne paga di più

L'onere fiscale che grava sulla classe media nell'Ue varia da Paese a Paese.

In molti Paesi dell'OCSE, la capacità di risparmio della classe media è notevolmente diminuita, anche a causa della pressione fiscale in aumento e del caro vita. Secondo un recente rapporto, per esempio, la classe media britannica continua ad affrontare difficoltà economiche nonostante guadagni fino a 60.000 sterline all'anno (70.180 euro).

Il reddito e gli oneri fiscali della classe media variano in modo significativo nei vari Paesi europei. In generale, i redditi medio-bassi sono meno tassati, mentre quelli medio-alti sono più tassati. Anche le dimensioni delle famiglie e il numero di lavoratori hanno un impatto sulle aliquote fiscali.

Euronews Business ha analizzato l'onere fiscale della classe media, sulla base dei dati forniti dalla rivista economica EconPol Forum.

Chi è la classe media?

Prima di esaminare i dati, è importante esaminare la definizione di alcuni termini chiave. Secondo la definizione dell'OCSE, la classe media si riferisce alle famiglie con un reddito compreso tra il 75% e il 200% del reddito nazionale mediano. È suddivisa in tre sottocategorie:

Classe media inferiore: Reddito compreso tra il 75% e il 100% del reddito nazionale mediano.

Reddito compreso tra il 75% e il 100% del reddito nazionale mediano. Classe media: Reddito compreso tra il 100% e il 150% del reddito nazionale mediano.

Reddito compreso tra il 100% e il 150% del reddito nazionale mediano. Classe media superiore: Reddito compreso tra il 150% e il 200% del reddito nazionale mediano.

Il reddito disponibile delle famiglie è quello che le famiglie hanno a disposizione per spendere e risparmiare dopo le tasse e i trasferimenti. Le dimensioni di una famiglia e l'età dei suoi membri sono prese in considerazione per ponderare le famiglie e confrontarle meglio.

In quale Paese la classe media ha il reddito disponibile più alto?

Nel 2019, la classe media lussemburghese ha avuto il reddito disponibile più alto, compreso tra 30.618 e 81.649 euro, secondo i dati di EconPol.

Al contrario, la Bulgaria ha registrato il reddito familiare medio più basso tra i Paesi europei. Qui il reddito disponibile della classe media variava da 2.908 a 7.755 euro.

Il grafico qui sopra mostra le enormi differenze di reddito disponibile tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito in termini nominali.

Se si considera il reddito disponibile delle famiglie in standard di potere d'acquisto (PPS), il livello delle differenze rispetto ai termini nominali è diminuito, ma ci sono ancora ampie disparità.

Il reddito disponibile in SPA fornisce un confronto più equo, poiché il costo della vita varia ampiamente in Europa. Ciò significa che le famiglie possono consumare una quantità diversa di beni e servizi in Paesi diversi con lo stesso reddito.

Nel 2019, la classe media del Lussemburgo ha avuto il potere d'acquisto più elevato: circa il doppio rispetto alla media UE.

Anche la classe media di Austria e Germania ha goduto di un potere d'acquisto superiore di circa il 40% rispetto alla media UE. Francia, Irlanda, Italia e Regno Unito hanno invece un potere d'acquisto vicino alla media UE.

Le classi medie dei Paesi dell'Europa orientale occupano il quarto inferiore. Bulgaria e Romania hanno registrato i redditi medi delle famiglie più bassi dell'UE, appena superiori al 50% della media europea.

Qual è l'onere fiscale effettivo?

L'onere fiscale effettivo delle famiglie della classe media comprende le imposte sul reddito, i contributi sociali obbligatori e i trasferimenti sociali ricevuti.

Sulla base dei calcoli di Mathias Dolls, Florian Dorn, David Gstrein e Max Lay dell'Istituto ifo di Monaco, Euronews Business analizza tre diversi scenari.

1. Famiglie con doppio reddito e due figli

Le famiglie a reddito medio-basso con due redditi uguali (doppio reddito) e due figli hanno avuto benefici netti in Belgio (-14%), Francia (-5%), Grecia (-4%), Estonia (-3%) e Irlanda (-2%).

Questi tassi negativi significano che le famiglie hanno ricevuto più prestazioni sociali che hanno compensato i loro pagamenti di tasse e contributi sociali.

Le famiglie in Danimarca e Slovenia hanno avuto il carico fiscale effettivo più elevato, con una media del 29% e del 22% per le classi medio-basse, del 34% e del 30% per il gruppo medio e del 37% e del 35% per le classi medio-alte.

Il caso del Belgio è degno di nota, in quanto la pressione fiscale variava in modo sostanziale tra i segmenti della classe media.

Mentre le famiglie della classe media superiore hanno dovuto pagare una delle aliquote fiscali più alte (oltre il 33%), questa era inferiore al 20% nel gruppo medio e -14% per la classe media inferiore.

2. Famiglie con un solo reddito e due figli

Le famiglie a reddito medio-basso con un solo percettore e due figli in Francia e in Cechia sono state beneficiarie di trasferimenti netti e hanno quindi registrato un onere negativo (sgravio netto).

L'onere era superiore al 20% in Finlandia, Danimarca, Lituania, Slovenia, Paesi Bassi e Slovacchia.

In questo scenario, Danimarca, Paesi Bassi e Finlandia hanno registrato l'onere fiscale più elevato sia per la classe media che per quella superiore.

3. Famiglie single

In media, le famiglie single nell'UE pagano più tasse delle famiglie in tutti i segmenti della classe media.

Questi individui infatti ricevono principalmente meno prestazioni sociali rispetto alle famiglie a causa dell'assenza di pagamenti di trasferimento legati alla famiglia, ad esempio gli assegni familiari.

Le famiglie hanno inoltre maggiori possibilità di ottenere sgravi fiscali attraverso la valutazione congiunta del coniuge e gli assegni familiari.

Nel 2019, le famiglie single avevano le aliquote fiscali più alte in Danimarca, Belgio, Slovenia e Germania. In questi quattro Paesi la percentuale era superiore al 40% per le famiglie della classe media e medio-alta.

Cipro, Romania ed Estonia hanno registrato la pressione fiscale più bassa per le famiglie single.

Le famiglie a doppio reddito con due figli hanno il carico fiscale più basso

Se confrontiamo queste tre ipotesi, le famiglie con due figli hanno il carico fiscale minore. In media, l'onere fiscale effettivo nell'UE era solo del 6% per il segmento della classe medio-bassa, mentre era del 17% per il gruppo medio e del 24% per la classe medio-alta.

Per una famiglia monoreddito con due figli, questi tassi erano rispettivamente del 12%, 23% e 29%.

L'onere fiscale era considerevolmente più elevato per le famiglie monoparentali rispetto a quelle familiari. Era del 26% nella classe media inferiore, del 32% nella classe media e del 35% nella classe media superiore.

A livello nazionale, la classe media in Danimarca, Belgio, Germania, Finlandia, Lituania, Slovenia e Paesi Bassi è stata quella più tassata. Il carico fiscale medio delle classi medie in Romania, Cipro, Bulgaria, Estonia, Portogallo, Spagna e Grecia era inferiore alla media dell’UE

La tabella seguente mostra tutti e tre gli scenari per ciascun segmento della classe media, fornendo un confronto completo tra i membri dell'UE.

L'OCSE sollecita una revisione del sistema fiscale e previdenziale

Un rapporto dell'OCSE intitolato "Under Pressure: The Squeezed Middle Class" (Sotto pressione: la classe media schiacciata) ha rilevato che negli ultimi decenni i costi di alcuni beni e servizi, come l'abitazione, essenziali per lo stile di vita della classe media, sono aumentati più rapidamente rispetto agli stipendi e anche rispeto all'inflazione generale.

Un tempo fare parte della classe media significava avere la certezza di vivere in una casa confortevole e di potersi permettere uno stile di vita gratificante per molte generazioni.

"Tuttavia, ci sono ora segnali che indicano che questo fondamento delle nostre democrazie e della crescita economica non è stabile come in passato", avverte l'OCSE.

Secondo il rapporto, pubblicato nel 2019, la classe media inferiore ritiene che l'attuale sistema socio-economico sia ingiusto. "Questo problema può essere affrontato rivedendo e adattando il sistema fiscale e previdenziale", si legge nel rapporto.