Le differenze significative nel reddito in Europa evidenziano l'entità delle disuguaglianze nel continente

Secondo il Legatum Prosperity Index 2023, due terzi dei Paesi più ricchi del mondo si trovano in Europa, eppure la disuguaglianza di reddito è diffusa in tutto il vecchio continente.

Il reddito medio delle famiglie destinato alla spesa e al risparmio varia notevolmente non solo tra gli Stati membri dell'Ue, ma anche tra gli altri Paesi europei.

Sembra esserci un chiaro divario geografico: i livelli più alti di reddito disponibile sono stati registrati nei Paesi occidentali e nordici, mentre i livelli sono più bassi nella maggior parte degli Stati meridionali e orientali.

L'accesso a beni e servizi in un Paese dipende in larga misura dalla distribuzione del reddito, che varia ampiamente, causando disuguaglianze.

Può essere difficile confrontare accuratamente i livelli di reddito disponibile dei Paesi a causa dei diversi regimi fiscali e dei livelli dei prezzi.

Un modo per misurare e confrontare le differenze è tuttavia quello di esaminare il reddito disponibile medio, equivalente per abitante, nello standard di potere d'acquisto (Pps) di ciascun Paese, che dà un'idea del tenore di vita.

Il reddito disponibile delle famiglie è quello che queste ultime hanno a disposizione per spendere e risparmiare dopo le tasse e i trasferimenti, secondo la definizione di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Ue.

Questo reddito è "equivalente" - aggiustato per le dimensioni e la composizione della famiglia - per renderlo comparabile tra tutte le famiglie.

Il Pps, nel frattempo, aiuta a rendere i prezzi comparabili tra i Paesi: si tratta di una sorta di moneta artificiale che elimina le differenze di livello dei prezzi, rendendo un singolo Pps in grado di acquistare lo stesso bene o servizio in qualsiasi Paese.

Tenendo conto di ciò, quali sono i Paesi con il più alto e il più basso reddito disponibile in Europa? E quanto è diffusa la disuguaglianza di reddito?

Nel 2022, il reddito mediano disponibile per abitante nell'Ue variava da 9.671 Spa in Bulgaria a 33.214 Spa in Lussemburgo: la media Ue era di 18.706 Spa per abitante.

Se si includono i Paesi dell'Area europea di libero scambio (Efta) e i Paesi candidati all'Ue, il Lussemburgo è seguito dalla Norvegia (27.090 Spa) e dalla Svizzera (26.389 Spa).

Questa cifra è leggermente superiore a 25.000 Spa anche nei Paesi Bassi e in Austria.

I Paesi nordici sono al di sopra della media europea

Il reddito medio disponibile per abitante è risultato superiore alla media Ue in cinque Paesi nordici.

Mentre la Norvegia si è classificata al secondo posto, nessuno degli altri è riuscito a entrare tra i primi cinque.

La Finlandia (20.941 Pps) si è classificata al 10° posto e la Svezia (20.573 Pps) si è posizionata al 13° posto sui 35 Paesi della lista.

L'Islanda e la Danimarca si sono piazzate rispettivamente al 7° e all'8° posto.

Se si considerano i quattro Paesi più popolati dell'Unione, il reddito medio disponibile è risultato superiore alla media europea in Germania (23.197 Spa) e Francia (20.575 Spa), mentre è risultato inferiore in Italia (18.472 Spa) e Spagna (17.254 Spa).

La Croazia, l'ultimo Paese a entrare nell'Ue, aveva un reddito disponibile medio più alto di sei Paesi dell'Unione.

Come si vede nella mappa, i Paesi dell'Europa occidentale e nordica hanno registrato i livelli più alti di reddito medio disponibile, mentre la maggior parte degli Stati meridionali e orientali ha registrato livelli più bassi.

I Paesi candidati all'Ue hanno registrato i redditi medi disponibili più bassi della lista.

L'Albania (4.385 Spa) è in fondo alla classifica, seguita dalla Macedonia del Nord (5.988 Spa) e dalla Turchia (6.210 Spa).

La disuguaglianza di reddito si aggrava

Se si considera il reddito in euro rispetto al Pps, i livelli di disuguaglianza di reddito in Europa appaiono particolarmente netti.

Il reddito medio disponibile per abitante varia da 5.378 euro in Bulgaria a 45.310 euro in Lussemburgo nell'Ue nel 2022.

Il reddito disponibile medio per l'Ue nel suo complesso era di 19.083 euro.

La cifra era superiore a 35.000 euro in cinque Paesi, ovvero Svizzera (44.753 euro), Islanda (39.918 euro), Norvegia (39.206 euro) e Regno Unito (37.934 euro), oltre al Lussemburgo.

Si è attestato a 25.000 euro in Germania e a 23.053 euro in Francia.

Forse non sorprende che il reddito mediano disponibile in euro sia notevolmente inferiore nei Paesi candidati all'Ue: 3.000 euro in Albania, Turchia e Macedonia del Nord.

Cos'è cambiato negli ultimi cinque anni?

Diversi Paesi hanno aumentato in modo significativo il loro reddito medio disponibile per abitante in euro negli ultimi cinque anni, se si considera l'aumento percentuale.

È aumentato di oltre il 40% in nove Stati membri dell'Ue e in due Paesi candidati tra il 2017 e il 2022, ovvero gli ultimi dati disponibili negli ultimi cinque anni.

La variazione è stata del 17% per l'Ue, nel suo complesso.

La Romania ha registrato l'aumento più elevato con il 101%, seguita da Serbia (68%) e Lituania (66%).

La variazione percentuale nei Paesi in cui il reddito mediano disponibile era più alto della media Ue ha registrato variazioni minime, come l'1% in Svizzera, il 2% in Norvegia e il 5% sia in Francia che in Svezia.

Il reddito è diminuito solo in Turchia

La Turchia è stato l'unico Paese che ha visto diminuire il proprio reddito medio disponibile, in particolare del 27%, pari a 1.000 euro.

Se si considerano le variazioni in euro, il Lussemburgo (8.995 euro) ha registrato l'aumento più elevato, seguito dall'Irlanda (6.181 euro) e dai Paesi Bassi (5.976 euro).

L'aumento medio nell'Ue è stato di 2.802 euro, mentre è aumentato di 3.080 euro in Germania e di 1.093 euro in Francia.