L'esito delle elezioni presidenziali di novembre potrebbe avere enormi implicazioni per la sicurezza e l'economia dell'Europa. Viktor Orbán, guerra in Ucraina, conflitto Israele-Hamas e immigrazione tra i temi affrontati

Mentre i candidati alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris e Donald Trumpsi sono scontrati in un dibattito televisivo a Philadelphia martedì, molti in Europa hanno assistito nella speranza di capire come le elezioni di novembre potrebbero influenzare il continente e il mondo intero.

Sebbene entrambi i candidati si siano prevedibilmente concentrati su questioni interne, come l'economia, le leggi sulle armi e l'aborto, sia Harris che Trump hanno toccato diversi argomenti che potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro dell'Europa.

Ecco i sei principali punti di discussione per gli europei del primo, e probabilmente unico, dibattito tra i due candidati.

Spettatori assistono al dibattito tra la vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump, nell'Angry Elephant Bar and Grill, San Antonio, 10 settembre 2024

Trump fa il nome di Orbán come alleato

Dopo che la vicepresidente Harris ha detto che i leader mondiali non hanno una considerazione di Trump tanto buona quanto lui pensa, l'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che il premier ungherese Viktor Orbán sosterrà la sua amministrazione.

"Lasciatemi dire qualcosa sui leader mondiali: Viktor Orbán è uno degli uomini più rispettati, lo definiscono un uomo forte. È una persona dura. Un primo ministro ungherese intelligente", ha affermato Trump, che poi ha citato le parole di Orbán.

"Perché il mondo intero sta esplodendo? Perché avete bisogno di riavere Trump come presidente. Avevano paura di lui. La Cina aveva paura di lui. La Corea del Nord aveva paura di lui. La Russia aveva paura di lui. La persona più rispettata e temuta è Donald Trump. Non abbiamo avuto problemi quando Trump era presidente", ha riportato il tycoon.

Harris ha risposto che è risaputo che Trump "ammira i dittatori" e che "vuole essere un dittatore dal primo giorno".

"È noto che ha detto a Putin che può fare quello che diavolo vuole in Ucraina", ha aggiunto la vicepresidente.

Harris a Trump: "Putin ti mangerebbe per pranzo"

Quando gli è stato chiesto se sostiene l'Ucraina nella guerra di aggressione della Russia, Trump ha evitato una risposta diretta affermando di voler "porre fine alla guerra".

Ha detto: "La risolverò prima ancora di diventare presidente". Non ha però offerto alcuna specifica su come intende farlo. "Quello che farò è parlare con uno e parlare con l'altro", ha detto riferendosi al presidente russo Vladimir Putin e al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, "Li metterò insieme".

Trump ha nuovamente affermato che l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia non sarebbe mai avvenuta se lui fosse stato in carica all'inizio del 2022, affermando che i due presidenti lo avrebbero preferito a Biden. "Conosco molto bene Zelensky e conosco molto bene Putin", ha detto Trump, "Mi rispettano. Non rispettano Biden".

Trump ha comunque ribadito che l'amministrazione Biden ha speso di più rispetto all'Europa per gli aiuti militari all'Ucraina, nonostante i numeri dimostrino il contrario.

Harris ha risposto dicendo che se Trump fosse stato presidente durante l'assalto di Mosca, adesso "Putin sarebbe seduto aKiev con gli occhi puntati sul resto dell'Europa", con la Polonia nel mirino.

"Perché non dici agli 800mila polacchi americani proprio qui in Pennsylvania quanto velocemente rinunceresti in nome di quella che pensi sia un'amicizia con quello che è noto essere un dittatore che ti mangerebbe per pranzo?", ha detto Harris.

"Grazie al nostro sostegno, alla difesa aerea, alle munizioni, all'artiglieria, ai Javelin, ai carri armati Abrams che abbiamo fornito, l'Ucraina è un Paese indipendente e libero", ha sottolineato Harris, senza però precisare come intende continuare a sostenere Kiev una volta in carica.

Trump accusa Harris di "odiare" tutti in Medio Oriente

Il tycoon non ha risposto su come intende negoziare un accordo di pace tra Israele e Hamas o su cosa vuole fare per alleviare la crisi umanitaria a Gaza.

Tuttavia, ha ripetuto che anche la guerra tra Israele e Hamas non sarebbe mai avvenuta se lui fosse stato presidente, affermando senza fondamento che Harris odia sia Israele che il resto della regione.

"Lei odia Israele. Non ha nemmeno voluto incontrare Netanyahu quando è andato al Congresso per fare un discorso molto importante", ha detto. "Oh, ma dai", ha bofonchiato Harris, che aveva incontrato Netanyahu il giorno seguente.

"Se sarà presidente, credo che Israele non esisterà più da qui a due anni, e sono stato piuttosto bravo nelle previsioni", ha dichiarato Trump, aggiungendo che Harris odia anche la popolazione araba. "L'intera area verrà fatta saltare in aria", ha aggiunto.

"Guardate cosa sta succedendo con gli Houthi e lo Yemen. Guardate cosa sta succedendo in Medio Oriente. Questo non sarebbe mai successo. Risolverò la questione, e in fretta, e porrò fine alla guerra tra l'Ucraina e la Russia", ha detto. "Se sarò eletto, lo farò prima ancora di diventare presidente".

La vicepresidente Kamala Harris e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante un incontro alla Casa Bianca, Washington, 25 luglio 2024

A sua volta, Harris ha dichiarato che come presidente "darà sempre a Israele la capacità di difendersi", soprattutto dall'Iran e dai suoi proxy, ma ha anche aggiunto che "troppi palestinesi innocenti sono stati uccisi".

Ha inoltre dichiarato di sostenere la soluzione dei due Stati e il bisogno di autodeterminazione dei palestinesi.

L'Ue e il suo capo della politica estera, Josep Borrell, hanno criticato sempre più apertamente Israele per il modo in cui sta conducendo la sua campagna a Gaza.

Tasse più alte per i prodotti "Made in China"

Harris e Trump hanno discusso sulla politica di Washington nei confronti di Pechino, in particolare sull'idea dell'ex presidente di imporre dazi tra il 10% e il 20% su tutte le importazioni dalla Cina.

"Il mio avversario ha un piano che io chiamo 'tassa sulle vendite di Trump', che sarebbe una tassa del 20% sui beni di uso quotidiano su cui si fa affidamento per arrivare a fine mese", ha detto Harris.

Trump ha risposto che la sua proposta di dazi extra tra il 60% e il 100% sarebbe un modo per far sì che Pechino e altri "ci ripaghino per tutto ciò che abbiamo fatto per il mondo, e le tariffe saranno sostanziali".

Ha anche detto che Harris non si è sbarazzata dei suoi dazi una volta eletta, un'iniziativa che Trump ha imposto per la prima volta durante il suo mandato dal 2017 al 2021.

Persone osservano il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris durante una festa del campus presso la Murphy Hall dell'Università del Minnesota, 10 settembre 2024

"Se non le piacciono i miei dazi, avrebbero dovuto tagliare immediatamente le tariffe", ha detto, "Ma non lo hanno mai fatto perché si trattava di una cifra enorme. Non possono, perché distruggerebbe completamente tutto quello che si sono proposti di fare".

In risposta, Harris ha accusato Trump di non essere stato così duro nei confronti della Cina come crede. Ha "invitato a guerre commerciali" e ha causato un deficit durante il suo mandato, finendo per aiutare inavvertitamente Pechino a raggiungere i propri obiettivi.

"Sotto la presidenza di Donald Trump, si è finiti per vendere chip americani alla Cina per aiutarla a migliorare e modernizzare le proprie forze armate", ha detto Harris.

"Trump ci ha praticamente svenduto, quando una politica sulla Cina dovrebbe essere quella di assicurarsi che gli Stati Uniti d'America vincano la competizione del XXI secolo", ha spiegato la vicepresidente.

A maggio, l'amministrazione Biden ha aumentato le tasse sui beni cinesi per un valore di circa 16 miliardi di euro, tra cui semiconduttori e veicoli elettrici. Una politica chiave per Bruxelles, che ha anche introdotto tariffe aggiuntive sui veicoli elettrici di produzione cinese per proteggere il mercato comune.

Trump accusa gli immigrati di "mangiare i cani".

Nel corso della sua campagna elettorale, Trump ha puntato sull'immigrazione illegale, criticando l'aumento del numero di attraversamenti illegali delle frontiere e l'arrivo di migliaia di persone che necessitano di un rifugio nelle città guidate dai democratici.

Li ha accusati di favorire un gran numero di attraversamenti non autorizzati, anche se negli ultimi mesi sono diminuiti in parte a causa delle nuove restrizioni in materia di asilo imposte dall'amministrazione Biden.

Ma come spesso fa nei suoi comizi e sui suoi account sui social media, Trump ha snocciolato una serie di falsità o affermazioni non provate sui migranti.

Una di queste affermazioni è stata una voce smentita che Trump e i suoi alleati hanno diffuso online negli ultimi giorni, sostenendo che gli immigrati haitiani in una città dell'Ohio stiano cacciando e mangiando gli animali domestici.

"Stanno mangiando i cani, stanno mangiando i gatti, stanno mangiando gli animali domestici delle persone che vivono lì. È una vergogna", ha detto.

I funzionari di Springfield, Ohio, dicono di non avere prove che ciò sia avvenuto.

L'immigrazione è uno dei temi più scottanti in Europa, ulteriormente esacerbato dalla decisione della Germania di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere martedì scorso per frenare l'immigrazione clandestina, una mossa che i Paesi vicini ritengono contraria ai principi dell'Ue e di Schengen.

Harris: "Trump usa la razza per dividere le persone"

Trump ha talvolta fatto ricorso a stereotipi razziali e di genere, sostenendo falsamente che Harris, che ha frequentato un'università storicamente nera, abbia nascosto la sua origine durante la sua carriera.

"Ho letto che non era nera e poi ho letto che era nera", ha detto Trump, che è sembrato suggerire che l'origine dell'avversaria sia stata sfruttata a piacimento, dicendo due volte: "Dipende da lei".

Harris non è rimasta in silenzio e ha detto: "Penso che sia una tragedia avere qualcuno che vuole diventare presidente e che nel corso della sua carriera ha sempre cercato di usare la razza per dividere il popolo americano".

Harris ne ha approfittato per presentare una lunga lista di controversie razziali di Trump: il suo patteggiamento per la discriminazione di potenziali inquilini neri nei suoi condomini di New York negli anni '70; il suo annuncio che chiedeva l'esecuzione di adolescenti neri e latini, arrestati ingiustamente nel caso dell'aggressione al jogger di Central Park negli anni '80; le sue false affermazioni sul fatto che l'ex presidente Barack Obama non fosse nato negli Stati Uniti.

"Penso che il popolo americano voglia qualcosa di meglio, voglia qualcosa di meglio di questo", ha detto Harris.

Negli ultimi anni l'Europa ha registrato un aumento del populismo e della retorica di estrema destra, con un crescente sostegno in molte parti del continente, come si è visto chiaramente durante le elezioni europee di giugno.