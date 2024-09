Di euronews

Mentre la pressione sul costo della vita continua ad aumentare, il governo irlandese ha annunciato una nuova ambiziosa strategia per alleviare le pene dei genitori dei giovani studenti

Il mese prossimo, nel bilancio federale del 2025, il governo irlandese dovrebbe annunciare la gratuità dei libri scolastici per tutti gli studenti delle scuole secondarie.

Ciò significa che la fornitura di libri sarà gratuita sia nelle scuole primarie che in quelle secondarie di tutto il Paese, in un'iniziativa accolta con favore dai genitori in difficoltà economiche che stanno lottando contro la crisi del costo della vita.

L'iniziativa, finanziata dal governo, è stata introdotta gradualmente, man mano che i bilanci del settore dell'istruzione hanno iniziato a migliorare. Attualmente, infatti, solo i bambini delle scuole elementari irlandesi ricevono libri scolastici gratuiti.

Secondo il ministro di Stato irlandese, Thomas Byrne, la nuova iniziativa mira a rendere l'istruzione il più accessibile possibile.

“Credo che l'iniziativa dei libri scolastici gratuiti sia stata molto importante a livello primario e ora la stiamo trasferendo al livello secondario”, ha dichiarato Byrne a Euronews durante la riunione pre-parlamentare del suo partito nella contea di Killiney, a Dublino. “Riconosco che ci sono costi significativi associati all'istruzione”, ha detto.

Il prezzo dell'istruzione

Nel sistema scolastico irlandese non tutti i materiali scolastici sono gratuiti. I costi dell'uniforme variano da una scuola all'altra e molte insistono sul fatto che alcuni articoli debbano mostrare lo stemma identificativo del rispettivo istituto: una spesa che molti genitori preferirebbero non pagare.

Alcune scuole non richiedono l'uniforme, ma in altri casi alle famiglie viene richiesto un contributo finanziario volontario per pagare le spese scolastiche. Questi contributi possono variare da dieci a duecento euro all'anno.

Molti genitori si sentono intimiditi e pressati a sborsare il denaro, sebbene il contributo non sia legalmente obbligatorio, ma facoltativo.

“È assolutamente una questione discrezionale. Sono pagamenti volontari. I genitori non sono obbligati a pagarli" ha sottolineato anche Bryne. “Abbiamo aumentato i finanziamenti alle scuole e li aumenteremo ancora”.

Non per tutti questa è una buona notizia

Se la gratuità dei libri scolastici può essere una buona notizia per i genitori, non lo è invece per i librai. Le librerie in difficoltà non vendono più i libri scolastici e sostengono che ciò influisce sugli affari.

Dawn Behan è la presidente di Bookselling Ireland, organismo di categoria fondato per promuovere la vendita al dettaglio di libri. Behan sostiene che i libri scolastici gratuiti sono ottimi per i genitori in difficoltà economiche, ma l'iniziativa sta influenzando negativamente i suoi colleghi che sono già in concorrenza con dispositivi come tablet e Kindle.

“Le scuole hanno ricevuto un budget in base alle iscrizioni e si procurano i libri”, ha detto. “Così, mentre prima venivano sempre i genitori con i loro figli a ritirare i libri per tutta l'estate, ora è diventato un programma guidato dai fornitori, per cui i libri arrivano direttamente alla scuola”.

“Le piccole librerie locali di tutto il Paese hanno perso la loro clientela e molte hanno chiuso”, ha aggiunto.

Nel frattempo, il governo irlandese finanzierà anche pasti gratuiti per 900 scuole primarie nel 2025, un'iniziativa che si prevede si estenderà ad altre scuole nei prossimi anni.