Il presidente ucraino sottolinea la necessità di colpire le basi da cui l'esercito russo sferra i suoi attacchi con missili a lungo raggio

PUBBLICITÀ

Gli Stati Uniti stanno lavorando per autorizzare l'Ucraina all'uso di missili a lungo raggio. Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden, che ha risposto così all'ennesima richiesta di utilizzo delle armi anche in territorio russi da parte del suo omologo Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino sottolinea la necessità di colpire le basi da cui l'esercito russo sferra i suoi attacchi.

Kiev rafforza la richiesta, che - a dire di Zelensky - diventa ancora più impellente in ragione del fatto che Mosca ha ricevuto o sta per ricevere 200 missili balistici Fath-360 da Teheran. Da qui, la necessità di distruggerne all'origine i punti di lancio. La Russia deve ancora commentare, ma il presidente Vladimir Putin ha precedentemente detto che tale azione potrebbe portare a "problemi molto gravi".

Blinken e Lammy in Ucraina

L'apertura di Biden arriva mentre il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri del Regno Unito David Lammy si preparano a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. Blinken e Lammy si recano insieme nella capitale ucraina dopo i colloqui a Londra.

Durante la sua visita nel Regno Unito, Blinken ha accusato l'Iran di fornire missili balistici a corto raggio alla Russia, dicendo che potrebbero essere dispiegati contro gli ucraini in poche settimane. Lammy ha descritto la mossa dell'Iran come "un'escalation significativa e pericolosa".

I missili sono in grado di aumentare l'arsenale della Russia, permettendole di colpire le città ucraine vicino ai confini o alle aree che la Russia controlla già mentre dispiega i suoi missili a lungo raggio più in profondità nel territorio ucraino.

Il ruolo dell'Iran

L'Iran ha ripetutamente negato di fornire tali armi alla Russia e ha promesso di rispondere alle nuove sanzioni imposte da Gran Bretagna, Germania e Francia per le forniture belliche a Mosca. "Questa azione dei tre paesi europei è la continuazione della politica ostile dell'Occidente e del terrorismo economico contro il popolo iraniano, che dovrà affrontare l'azione appropriata e proporzionata della Repubblica islamica dell'Iran", ha affermato il portavoce del ministero degli esteri Nasser Kanani in una dichiarazione.

Ucraina sotto attacco dei droni

Nella notte la difesa aerea ucraina ha abbattuto 20 droni lanciati dalla Russia. Come ha affermato su Telegram l'Aeronautica militare Ucraina, l'allerta aerea è stata attivata nelle regioni di Kiev, Sumy, Cherkasy, Kherson, Poltava e Dnipropetrovsk.

In totale, la Russia ha lanciato 25 droni d'attacco Shahed e un missile balistico Iskander-M, due missili S-300 e sei missili antiradar Kh-31P.

Si precisa che cinque droni sono andati persi in territorio ucraino. Non si registrano danni o feriti.

Bersaglio centrato dai russi

Le forze russe hanno colpito i magazzini industriali nella regione di Kiev, utilizzati per depositare nuove attrezzature militari della Nato. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il coordinatore delle forze di resistenza clandestine russe a Mykolaiv, Sergej Lebedev.

"La notte dell' 11 settembre, nella città di Pereyaslav, c'è stato un attacco contro le infrastrutture utilizzate dalle forze armate dell'Ucraina. L'attacco ha colpito il distretto di Lageri, in direzione sud, dove si trovano i magazzini industriali e un'enorme stazione di servizio", ha affermato Lebedev.

Secondo le informazioni di Lebedev, nei magazzini si trovavano le nuove attrezzature dei Paesi della Nato, mentre la stazione di servizio era utilizzata per lavori di manutenzione.

Cosa succede a Kursk

Le difese aeree russe hanno abbattuto una bomba aerea guidata ucraina sulla regione di Kursk. È quanto dichiarato dal governatore regionale ad interim, Alexey Smirnov. "Una bomba aerea guidata dell'ucraina è stata abbattuta in una zona di confine della regione di Kursk questa mattina", ha riferito il funzionario.

Le perdite russe in terra ucraina, secondo Kiev

Secondo le ultime stime dello Stato maggiore ucraino, le perdite totali in combattimento delle truppe russe in Ucraina, dal 24 febbraio 2022 all'11 settembre 2024, ammontano a circa 628.930 persone. Solo nelle ultime 24 ore, secondo la stessa fonte, l'esercito di Mosca avrebbe perso altre 1.140 persone.

Inoltre, le forze di difesa hanno distrutto 8.642 (+2) carri armati russi, veicoli corazzati da combattimento - 16.938 (+13), sistemi di artiglieria - 17.936 (+56), missili antiaerei - 1.182 (+2), equipaggiamenti di difesa aerea - 943 ( +1), aerei - 368 (+0), elicotteri - 328 (+0), UAV tattici-operativi - 14990 (+57), missili da crociera ‒ 2591 (+0), navi/imbarcazioni ‒ 28 (+0), sottomarini ‒ 1 (+0), equipaggiamento automobilistico e autocisterne - 24388 (+58), equipaggiamento speciale - 3059 (+6).

PUBBLICITÀ

Le altre visite istituzionali in Ucraina

Non si fermano le visite istituzionali in Ucraina. Oltre a Blinken e Lammy, Kiev ha accolto il presidente lituano Gitanas Nauseda, il primo ministro croato Andrej Plenkovic, la prima ministra della Lettonia, Evika Silina. "È bello tornare e incontrare il mio caro amico Volodymyr Zelensky in solidarietà con l'Ucraina", ha scritto Nauseda su X. Il leader lituano ha anche sottolineato che il sostegno militare ed economico per l'Ucraina è fondamentale per proteggere la sovranità e l'integrità territoriale non solo ucraina, ma anche dei Paesi dell'Europa orientale.

Al centro delle visite dei partner occidentali una serie di tematiche legate al sostegno militare, politico, umanitario e finanziario per Kiev, nonché al percorso del Paese verso l'adesione all'Unione europea e alla Nato.