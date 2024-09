Di Euronews Agenzie: AP

Un varco israeliano verrà aperto a oltre duecento pazienti palestinesi per permettergli di raggiungere gli Emirati arabi uniti per ricevere cure mediche. Intano continuano gli attacchi dell'esercito israeliano a Gaza e nella Cisgiordania occupata

Non rallenta l'aggressione israeliana nei territori palestinesi. Oltre venticinque persone sono state uccise mercoledì dalle forze israeliane secondo informazioni di funzionari locali.

Cinque palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano nella Cisgiordania occupata. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un gruppo di militanti di Hamas nella città di Tubas. Il Ministero della Sanità palestinese ha confermato il bilancio di cinque vittime senza però specificare se si trattasse di militanti o di civili.

Israele ha intensificato i raid militari nella Cisgiordania occupata nelle ultime settimane. La città di Jenin è sotto assedio in un delle operazioni più lunghe da vent'anni.

Almeno 20 persone, tra cui 16 donne e bambini, sono state invece uccise e 60 ferite in un attacco contro una tendopoli in una zona umanitaria designata a Muwasi nella Striscia di Gaza martedì, bilancio confermato dal Ministero della Sanità di Gaza. Israele ha dichiarato che l'attacco aveva come obiettivo alti militanti di Hamas.

Il Ministero della Salute di Gaza afferma che oltre 40 mila palestinesi sono stati uccisi nella Striscia dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas dallo scorso ottobre e circa il 90 per cento degli abitanti di Gaza è stato sfollato.

Centinaia di pazienti palestinesi lasciano Gaza

Sarebbero oltre 200 i pazienti palestinesi che lasceranno la Striscia di Gaza mercoledì attraverso un valico israeliano per essere trasportati via aerea negli Emirati Arabi Uniti per ricevere cure mediche. Lo ha riferito una fonte israeliana all'agenzia di stampa Associated Press.

La fonte afferma che i pazienti stanno attraversando il valico di Kerem Shalom e si stanno dirigendo verso l'aeroporto Ramon, nel sud di Israele, dove si imbarcheranno su un volo per gli Emirati Arabi Uniti. Nel loro viaggio i pazienti dovrebbero essere accompagnati anche dai familiari.

I confini di Gaza sono stati blindati a maggio, quando l'Idf ha conquistato il confine con l'Egitto, compreso il passaggio chiave di Rafah, che in precedenza era l'unico punto di ingresso e di uscita per i palestinesi. Da allora, Israele ha consentito solo a un piccolo numero di bambini e parenti al seguito di partire per cure mediche