Grecia: più accessibilità alle spiagge con il sistema Seatrac

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in greco

Un passo nella giusta direzione verso l'accessibilità per tutti

La Grecia ha ancora molta strada da fare in termini di accessibilità, anche se la situazione è migliorata negli ultimi anni. Diverse spiagge sono dotate di sistemi di accessibilità per le persone con disabilità, che ora possono nuotare più facilmente.

Il sistema Seatrac è stato creato con l'aiuto dell'Università di Patrasso ed è attualmente installato su oltre duecento spiagge greche. Durante l'estate, i tecnici dell'azienda si affrettano a riparare qualsiasi problema si presenti sulle rampe.

"Ad Alimos è stata installata dal 2020 e viene utilizzata da molte persone, soprattutto ad Atene. Questo perché molte persone con disabilità si recano sulle spiagge della Riviera ateniese", afferma Persephone Bertzou, dirigente di Tobea.

Tobea ha sede a Patrasso e l'ultimo modello della speciale rampa da spiaggia può affrontare anche mari con alte maree. La rampa si monta in soli dieci minuti e viene già esportata nei Paesi dell'Europa meridionale.

"Si muove avanti e indietro con la marea e la bassa marea. Quando l'acqua sale, la rampa si ritrae, altrimenti si espande per adattarsi. In questo modo il pezzo finale è nella posizione giusta per consentire all'utente di scendere dalla sedia", spiega Ignatios Fotiou, fondatore di Tobea.

Poiché lo stato dei marciapiedi nel Paese è ancora largamente inadatto alle persone con disabilità, il Comune di Alimos è stato uno dei primi a cercare di rendere la vita un po' più facile.

"Ogni angolo della città dovrebbe essere accessibile a tutti. È una questione di uguaglianza all'interno della nostra società. È una questione di diritti umani", afferma Andreas Kondylis, sindaco di Alimos.

Secondo gli ultimi sondaggi, circa il dieci per cento della popolazione greca ha problemi di mobilità. Inoltre, queste rampe non aiutano solo le persone con disabilità, ma anche quelle che hanno difficoltà a muoversi. In Grecia c'è ancora molto da fare, ma queste rampe rappresentano un passo nella giusta direzione.