La decisione annunciata della Germania di reintrodurre i controlli a tutte le sue frontiere terrestri per i prossimi sei mesi scontenta chi quelle frontiere le attraversa spesso

I controlli si applicheranno dal 16 settembre fino al 15 marzo 2025 alle frontiere della Germania con Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Danimarca. Considerando che quelle con l'Austria sono sottoposte a controlli da maggio, e con Svizzera, Polonia e Cechia da giugno, e quelle con la Francia da luglio il Paese è praticamente tornato all'epoca controlli di frontiera in Europa.

Non è l'unico: solo nel 2024, dieci Paesi dell’area Schengen hanno reintrodotto controlli ad alcune delle proprie frontiere, per motivi di lotta al terrorismo e controllo dell'immigrazione irregolare.

"Non ho niente da nascondere, ma non lo trovo molto giusto. Dovrebbero evolversi, non tornare al passato" Marijke Van Caekenberghe Cittadina belga

Le reazioni dal confine

Le procedure di controllo potrebbero arrecare disagi soprattutto a chi vive vicino alle frontiere, e si sposta spesso fra due Paesi. Come gli abitanti di Eupen, città belga di lingua tedesca a pochi chilometri dal confine: molti vanno a fare shopping in Germania, perché i negozi sono meno cari e più forniti.

"Se per me diventa un problema poter fare la spesa, allora non sono d'accordo con questa misura", dice Andreas, cittadino tedesco che vive in Belgio da vent'anni e ha sposato una donna del posto. C

"Penso che la libertà di movimento sia importante perché siamo nella zona di confine e ogni Paese ha bisogno di importare ed esportare qualcosa dall’estero. E penso sia importante poter andare avanti e indietro".

I camionisti che passano dal confine sembrano rassegnati a perdere qualche minuto in più per i possibili controlli. Alcuni di loro del resto sono già abituati ai controlli ad altre frontiere, già in vigore da diversi mesi: soprattutto chi viaggia tra i Paesi dell’Est Europa o dal Regno Unito, e dopo la Brexit è costretto spesso a mostrare il proprio carico.

Paul, autista dello Yorkshire, non sembra troppo infastidito, considerando l'efficienza e la rapidità della poliza tedesca.

"Dopo la Brexit abbiamo visto come i tedeschi siano piuttosto bravi a controllare: a volte meno di 15 minuti. Una volta sistemate le pratiche burocratiche, si può ripartire".

Attraversa spesso il confine tedesco, arrivando dal Belgio o dai Paesi Bassi, e anche se i controlli sono una seccatura per gli autisti, ritiene che il governo tedesco faccia bene a controllare l'immigrazione.

"Sei mesi fa mentre il mio camion era parcheggiato delle persone migranti riuscirono a entrare e a nascondersi. Hanno viaggiato a mia insaputa fino al confine, e poi quando mi sono fermato, con un coltello hanno tagliato la copertura e sono saltati fuori".

Il ritorno dei controlli infastidisce soprattutto chi ha vissuto l’epoca precedente all’area Schengen, e ricorda le lunghe procedure alle frontiere europee: è il caso di Marijke Van Caekenberghe, una donna fiamminga, in viaggio con la figlia in Germania per visitare alcune città non lontane dal confine.

"Quando studiavo, andammo a visitare Berlino e ho visto la divisione tra le due parti della città. E ora, quando ho sentito la notizia, ho pensato: 'Spero non si torni a quel periodo, perché era davvero impressionante".

"Negli anni '80 Dovevamo scendere dall'autobus e ci controllavano tutti i passaporti, controllavano l'autobus e i nostri bagagli. Ho pensato: non torneremo mica a quel periodo, vero?"

"La Germania è nell'area Schengen: perche devono controllare tutto ora?"