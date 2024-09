Kiev ha dichiarato di essere riuscita a penetrare in un altro punto del confine russo nella regione di Kursk, mentre la Russia sostiene di aver sventato altre cinque incursioni. A Sumy intanto, un massiccio attacco russo contro le infrastrutture energetiche ha causato gravi interruzioni di corrente

Le forze di difesa ucraine hanno sfondato in un altro punto del confine russo nella regione di Kursk e sono penetrate a ovest dei territori controllati dal governo di Mosca, in direzione del villaggio di Vesele nel distretto di Glushkovsky. Lo riporta l'agenzia di stampa Rbc-Ukraine. L'esercito russo afferma invece di aver respinto altri cinque tentativi ucraini di aggirare il confine in due nuovi settori della regione di Kursk, in direzione degli insediamenti di Vesele e Medvezhe, e di aver sventato quattro attacchi. Secondo il comunicato diffuso da Mosca, l'Ucraina ha perso nelle ultime 24 ore fino a 400 soldati e quattro carri armati.

Nella notte tra lunedì e martedì le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 34 droni su 51 lanciati dalla Russia nelle regioni di Mykolaiv, Kherson, Sumy, Poltava e Kharkiv. Dodici droni non sono invece stati identificati mentre altri due velivoli sarebbero tornati in Russia.

Il ministero della Difesa russo ha invece pubblicato martedì un filmato che mostra la ripresa di Snagost, un villaggio nella regione occidentale di Kursk.

Interruzioni di corrente elettrica e acqua a Sumy a causa degli attacchi russi

Nei territori ucraini orientali Mosca è tornata a colpire le infrastrutture energetiche nella regione di Sumy. A causa dei raid, è stata interrotta la fornitura di energia elettrica a più di 281 mila consumatori in 601 insediamenti e le amministrazioni locali sono dovute ricorrere a sistemi di alimentazione di riserva, ha reso noto l'aeronautica di Kiev. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 16 droni lanciati dalla Russia verso la regione.

Le forze di difesa aerea russe hanno invece scoperto e distrutto altri sette veicoli aerei senza pilota nella regione di Bryansk. Lo ha annunciato il governatore della regione, Alexander Bogomaz, sul suo canale Telegram."Non ci sono stati feriti o danni. I servizi operativi e di emergenza stanno funzionando", ha scritto.

È salito poi a dieci il bilancio delle persone rimaste ferite nell'attacco ucraino di lunedì sulla città russa di Belgorod, hanno dichiarato le autorità locali citate dall'agenzia Tass. "Sette sono ancora in ospedale, tra cui due in terapia intensiva", ha specificato il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram.

Armi a lungo raggio all'Ucraina, Stoltenberg: "La decisione spetta ai singoli alleati"

Ciascun Paese della Nato potrà prendere una decisione individuale sull'uso delle armi alleate per gli attacchi ucraini a lungo raggio contro la Russia. Lo ha affermato il segretario generale uscente Jens Stoltenberg in un'intervista con la radio britannica Lbc.

"Spetta ai singoli alleati prendere queste decisioni ma è importante che ci consultiamo attentamente su queste questioni, come facciamo", ha detto Stoltenberg. "Non ci sono opzioni prive di rischi in guerra. Ma continuo a credere che il rischio più grande per noi sarà se il presidente Vladimir Putin vincerà in Ucraina", ha commentato poi il segretario in merito alle affermazioni di Mosca secondo cui una mossa del genere significherebbe che la Nato è direttamente in guerra con la Russia.

Secondo quanto riporta il The Times, la Gran Bretagna ha dichiarato che non agirà di propria iniziativa senza gli Stati Uniti, perché i sistemi di guida Usa sono cruciali per consentire ai missili Storm Shadow di raggiungere il proprio obiettivo.