Di Euronews Agenzie: AP

La cantante ha 283 milioni di follower su Instagram e il suo post ha ricevuto oltre due milioni di like in appena mezz'ora. In poco tempo anche celebrità e politici hanno commentato le dichiarazioni di Swift mentre un controverso post di Elon Musk ha infiammato il social X

PUBBLICITÀ

Taylor Swift ha appoggiato Kamala Harris per la presidenza degli Stati Uniti poco dopo la fine del dibattito presidenziale di martedì sera (mercoledì in Italia) con Donald Trump.

"Penso che sia una leader ferma e dotata e credo che possiamo ottenere molto di più in questo Paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos", ha scritto Swift in un post su Instagram, che includeva un link a un sito web per la registrazione degli elettori.

"Voterò per @kamalaharris perché si batte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li difenda", ha aggiunto.

Perchè Taylor Swift si è firmata "Childless cat lady" nel suo messaggio su Instagram

Con 283 milioni di follower, Swift ha un seguito di giovani donne, un gruppo demografico chiave per le elezioni di novembre. Il suo ultimo tour ha generato vendite di biglietti per oltre 905 milioni di euro (1 miliardo di dollari).

Nel 2018 il gruppo elettorale no-profit Vote.org ha registrato 65mila nuovi elettori nell'arco di 24 ore. Ciò è avvenuto dopo che la Swift ha appoggiato due candidati democratici al Congresso.

Nel settembre dello scorso anno, la cantante ha postato un breve messaggio su Instagram per incoraggiare i suoi follower a registrarsi al voto. In seguito, Vote.org ha registrato un aumento della partecipazione del 1.226 per cento nell'ora successiva al post. Il numero di 18enni registrati è più che raddoppiato rispetto al 2022.

Adesso, in poche ore il suo post di endorsement di Harris ha ricevuto oltre 5 milioni di like, ma a colpire è stata anche la maniera in cui si è firmata. La pop star infatti ha corredato il post con una foto che la ritrae con il suo gatto Benjamin Button e lo ha firmato come Childless Cat Lady, vale a dire una donna che non ha figli ma gatti (a Roma si direbbe "gattara").

L'osservazione fa riferimento ai commenti fatti dal vice candidato presidenziale con Trump, l'ex scrittore e avvocato JD Vance, che avevano dichiarato che le donne senza figli non partecipano pienamente al futuro del Paese.

Il post Instagram di Taylor Swift per Kamala Harris non era coordinato con la campagna

Un alto funzionario della campagna di Harris ha dichiarato che l'endorsement non è stato coordinato con la campagna. Lo stesso Tim Walz, nel ticket con Harris e citato nel post della cantante, è sembrato venire a conoscenza dell'endorsement nel bel mezzo di un'intervista televisiva in diretta. "È stato eloquente. Ed è stato chiaro", ha detto Walz. "E questo è il tipo di coraggio di cui abbiamo bisogno in America per alzarci in piedi".

Swift ha scritto che la sua adesione è stata in parte motivata dalla falsa notizia di un suo endorsement a Trump generata con l'intelligenza artificiale. Una foto realizzata con l'AI mostrava Swift vestita da classico Zio Sam a stelle e strisce con un testo che recitava: e "Taylor vuole che votiate per Donald Trump".

I post di Trump "mi hanno portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei reali intenzioni per queste elezioni come elettore", ha scritto la Swift. Ha aggiunto: "Ho fatto le mie ricerche e ho fatto la mia scelta".

Michael Tyler, portavoce della campagna della Harris, ha dichiarato: “Le siamo incredibilmente grati per aver prestato la sua mano a questa campagna. Ovviamente, è incredibilmente influente. Ha milioni di follower sui social media. E penso anche che rappresenti la crescente diversità della coalizione Harris-Walz".

La campagna di Trump ha respinto l'endorsement di Swift. "Questa è un'ulteriore prova che il Partito Democratico è purtroppo diventato un partito di élite ricche", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt. "Ci sono molti Swift per Trump in America", ha detto, compresa lei stessa.

L'appoggio di Swift non è esattamente una sorpresa. Nel 2020 ha sostenuto il presidente Joe Biden e ha fatto il tifo per Harris nel dibattito contro l'allora vicepresidente Mike Pence. Ha anche criticato apertamente Trump, affermando che ha alimentato "il fuoco della supremazia bianca e del razzismo".

La reazione delle star al post di Swift per Harris

Le reazioni di celebrità, politici e fan hanno seguito rapidamente la sua dichiarazione.

PUBBLICITÀ

Tra le star che hanno apprezzato la dichiarazione della Swift ci sono Blake Lively, Mindy Kaling, Lupita Nyong'o, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Jennifer Garner e Oprah.

Ma con grande sorpresa, anche Elon Musk è intervenuto commentando: “Bene Taylor... vinci tu... ti darò un figlio e proteggerò i tuoi gatti con la mia vita”.

Il post di Musk ha sollevato migliaia di critiche, mentre molti altri hanno scritto di dare per scontata la fine delle elezioni ora che Swift ha dichiarato di appoggiare Harris.