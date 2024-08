Una vasta operazione militare è stata avviata in Cisgiordania da Israele. Fonti locali parlano di città attaccate e ospedali circondati. Fatah prende parte ai combattimenti, Abu Mazen interrompe la visita in Arabia Saudita e torna a Ramallah

Le forze armate di Israele hanno lanciato un attacco in Cisgiordania, colpendo diversi obiettivi nella porzione settentrionale della regione palestinese. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Wafa, sono almeno nove le persone uccise e undici quelle rimaste ferite. La stessa fonte parla anche di ospedali circondati dai soldati di Tel Aviv e di violenze in corso nelle aree di Jenin, Tubas e Tulkarem.

Hamas ha accusato le Forze di difesa d'Israele l'Idf di voler allargare la guerra.

Nel frattempo, l'esercito israeliano ha reso noto di aver localizzato e distrutto un tunnel di circa tre chilometri nell'area del corridoio di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale. Il corridoio era stato già parzialmente colpito durante la guerra del 2014 e ricostruito dalle milizie di Hamas in questi ultimi dieci anni. Le stesse Idf hanno anche diffuso il filmato della presunta esplosione.

A tal proposito, il sito di Jewish Chronicle, fonte solitamente affidabile, riferisce fonti di intelligence secondo cui il leader di Hamas Yahya Sinwar si è circondato di 22 ostaggi vivi ed ammanettati e li sta utilizzando nei tunnel come scudi umani per proteggersi da un attacco da parte di Israele. Gli altri rapiti, vivi o morti che siano, sono tenuti prigionieri da gruppi minori. Gli attacchi israeliani per eliminarlo non sono stati autorizzati per non uccidere gli ostaggi.

La Mezzaluna rossa denuncia un'incursione in una struttura sanitaria

In particolare, Wafa indica che tre persone sono state colpite da un drone mentre si trovavano a bordo di un'automobile in un villaggio non lontano da Jenin. Ma il bilancio delle vittime complessivo non è ancora stato chiarito, poiché circolano informazioni secondo le quali i morti potrebbero essere undici. Quattro vittime sono state segnalate nel campo profughi di Al Far’a.

La Mezzaluna rossa palestinese ha fatto sapere che le forze israeliane sono penetrate in un centro sanitario nello stesso campo, situato a poca distanza da Tubas, pubblicando un video sul proprio account su X. Il personale è stato costretto a interrompere le proprie attività e attualmente anche le comunicazioni sono impossibili con la struttura.

Dopo l'avvio dell'operazione, Hamas ha chiesto alle forze di sicurezza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) di contrastare l'avanzata di Israele, accusando lo Stato ebraico di voler "espandere la guerra della Striscia di Gaza in Cisgiordania". Mai in effetti era accaduto che ci fosse un'operazione di tale ampiezza dai tempi della seconda Intifada, tra il 2000 e il 2005.

Il ministro Israel Katz: "Stessa determinazione usata a Gaza, è una guerra e dobbiamo vincere"

L'organizzazione paramilitare palestinese Fatah ha fatto sapere nella mattinata di aver preso parte a dei combattimenti contro l'esercito israeliano. Si parla di lanci di bombe contro i soldati. Al contempo, il presidente dell'Anp Abu Mazen ha interrotto la visita in Arabia Saudita e sta rientrando a Ramallah.

Il ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, ha affermato che l'operazione si è resa necessaria per "smantellare le infrastrutture terroristiche islamico-iraniane. Dobbiamo affrontare questa minaccia con la stessa determinazione usata a Gaza, anche evacuando residenti palestinesi. Questa è una guerra e noi dobbiamo vincerla".