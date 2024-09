Disordini a Tel Aviv e a Gerusalemme Ovest: la polizia israeliana ha fermato decine di manifestanti. Netanyahu sempre più isolato

PUBBLICITÀ

Monta la pressione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Anche nella giornata di martedì, a partire dalle 18.00, il Forum degli ostaggimanifesterà in tutto il Paese per sollecitare un accordo con Hamas e la liberazione dei prigionieri detenuti a Gaza.

Secondo i media israeliani, la polizia ha arrestato decine di persone a Tel Aviv e a Gerusalemme Ovest dopo gli scontri con i manifestanti che chiedevano di venire a patti con Hamas per garantire il rilascio degli ostaggi.

I disordini hanno avuto luogo dopo che i manifestanti hanno bloccato le strade e acceso fuochi fuori dalla sede del partito Likud di Netanyahu a Tel Aviv, ha riferito Ynet News.

A Gerusalemme, invece, un gruppo di persone ha sfondato le barriere vicino alla residenza di Netanyahu e ha acceso un falò in strada, come ha riferito l'emittente Channel 12. Secondo quanto riporta il Times of Israel, la polizia ha risposto con “notevole violenza”: gli agenti avrebbero “gettato a terra le persone, apparentemente a caso” e le hanno trascinate via con la forza.

Una delle proteste organizzate dal Forum degli ostaggi a Tel Aviv Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Il video di Eden diffuso da Hamas

Intanto, Hamas ha diffuso un video che mostra Eden Yerushalmi, rapita il 7 ottobre e giustiziata a Gaza e il cui corpo, insieme ad altri cinque, è stato recuperato dalle truppe dell'Idf nel weekend. Nel filmato la ragazza si rivolge alla sua famiglia: "Voglio rivolgermi alla mia famiglia, che amo e di cui sento tanto la mancanza. Mamma, papà, Shani, May, vi amo così tanto" dice.

Il video completo si conclude con il messaggio: “Accordo di scambio... libertà e vita, pressione militare... morte e fallimento”, in arabo, ebraico e inglese.

Nelle scorse ore Hamas ha ribadito che gli ostaggi torneranno “dentro le bare” se Israele manterrà la pressione militare su Gaza, avvertendo che sono state date “nuove istruzioni” ai militanti che sorvegliano i prigionieri nel caso in cui le truppe israeliane dovessero avvicinarsi. Ma, sempre nelle scorse ore, Netanyahu ha dichiarato che "non cederà alle pressioni".

Attacchi israeliani a Gaza e in Cisgiordania

La pressione militare non dà tregua a Gaza: un attacco israeliano ha ucciso otto persone in coda a un chiosco per la vendita del pane, di fronte a una scuola UNRWA per sfollati nel campo profughi di Jabalia. Lo riferisce l'agenzia di stampa WAFA.

Le forze israeliane hanno poi lanciato un'altra incursione a Tulkarem, nella Cisgiordania occupata, pochi giorni dopo essersi ritirate dalla città. L'esercito ha assediato il campo profughi di Tulkarem, bloccando tutti gli accessi all'area e usando i bulldozer per distruggere infrastrutture e proprietà private, secondo l'agenzia di stampa Wafa.

I soldati hanno anche lanciato un attacco con drone sul campo lunedì sera, ferendo almeno quattro persone, tra cui un paramedico della Società della Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS). La PRCS ha dichiarato che le forze israeliane hanno bloccato l'accesso agli ospedali di Tulkarem e hanno fermato e perquisito le ambulanze.

Biden preme per un accordo, "prendere o lasciare"

Il presidente Usa, Joe Biden, potrebbe presentare in settimana un accordo “prendere o lasciare” alle parti, Israele e Hamas, per il cessate il fuoco. È quanto riporta Nbc.

La situazione sta destabilizzando l'intera regione mediorientale. Il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato in un post su X che le sue forze hanno lanciato un attacco contro due sistemi missilistici nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi.

Ha inoltre condannato gli ultimi attacchi degli Houthi contro le navi al largo delle coste dello Yemen, affermando che il gruppo ribelle ha impiegato due missili balistici e un drone contro la MV Blue Lagoon, battente bandiera panamense, e la MV Amjad, di proprietà saudita.

Entrambe le navi, che erano cariche di petrolio greggio, sono state colpite, ha dichiarato il CENTCOM.

La MV Amjad trasporta circa 2 milioni di barili di petrolio, quasi il doppio della quantità a bordo della MV Delta Sounion, di proprietà greca, colpita dagli Houthi il 21 agosto e ancora in fiamme nel Mar Rosso.