I dipendenti chiedono salari, pensioni e assistenza sanitaria migliori da Boeing, il gigante aerospaziale che quest'anno ha dovuto affrontare una serie di scandali sulla sicurezza

Circa 33mila lavoratori della Boeing hanno deposto gli strumenti di lavoro a partire dalla mezzanotte di venerdì, dopo aver votato per lo sciopero.

L'azione è un nuovo colpo per il colosso costruttore di aerei, che nell'ultimo periodo sta affrontando sfide finanziarie e di reputazione.

L'Associazione internazionale dei macchinisti e dei lavoratori aerospaziali ha dichiarato che i suoi membri hanno respinto un contratto che avrebbe aumentato le retribuzioni del 25 per cento in quattro anni.

Il sindacato ha aggiunto che il 94,6 per cento ha votato a favore del rifiuto del contratto, mentre il 96 per cento ha votato a favore dello sciopero. Per lo sciopero, era necessaria solo una maggioranza di due terzi.

I lavoratori sono insoddisfatti per la stagnazione dei salari

I leader del sindacato avevano inizialmente consigliato ai membri di accettare il contratto proposto all'inizio della settimana.

Oltre ad aumentare i salari, avrebbe mantenuto la costruzione del prossimo aereo commerciale della Boeing nell'area di Seattle, a condizione che il progetto iniziasse prima della scadenza del contratto.

I lavoratori, tuttavia, sono arrabbiati per la stagnazione dei salari e per le concessioni fatte a partire dal 2008 sulle pensioni e sull'assistenza sanitaria.

La Boeing ha sottolineato di essere “pronta a tornare al tavolo per raggiungere un nuovo accordo” dopo il voto.

“Il messaggio è stato chiaro: l'accordo provvisorio raggiunto con la leadership dello Iam non era accettabile per gli iscritti. Restiamo impegnati a ripristinare le relazioni con i nostri dipendenti e con il sindacato”, ha dichiarato l'azienda in un comunicato.

Lo sciopero ignora un appello dell'ultimo minuto del nuovo amministratore delegato della Boeing, Kelly Ortberg, nominato il mese scorso.

Poco prima del voto, Ortberg aveva avvertito i lavoratori che lo sciopero avrebbe messo “a rischio” la ripresa dell'azienda, aggiungendo che “nessuno vince” in caso di sciopero.

Un anno difficile per il colosso dell'aeronautica

Quest'anno ben poco è andato per il verso giusto per la Boeing, dall'esplosione di un pannello in uno dei suoi jet passeggeri a gennaio alla Nasa che ha lasciato due astronauti nello spazioinvece di rimandarli a casa con una navicella Boeing afflitta da problemi.

Finché lo sciopero continuerà, la Boeing sarà privata del denaro necessario che ricava dalla consegna di nuovi aerei alle compagnie aeree.