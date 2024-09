Di Euronews Agenzie: AP

Le truppe Usa della 30ª Divisione di Fanteria, nota come Old Hickory, erano tra le forze alleate che liberarono parti del Belgio e dei Paesi Bassi meridionali dall'occupazione tedesca nel settembre 1944. Al via un anno di eventi per ricordare la liberazione

Camminando a braccetto con la regina olandese, il veterano americano della Seconda Guerra Mondiale Kenneth Thayer è tornato nel piccolo villaggio olandese che lui e i suoi fratelli in armi della 30ª Divisione di Fanteria liberarono dall'occupazione nazista esattamente 80 anni fa.

Thayer, oggi 99enne, ha visitato Mesch, un piccolo villaggio di circa 350 persone sulle colline vicino ai confini olandesi con il Belgio e la Germania, ed è stato accolto dal re olandese Willem-Alexander e dalla regina Maxima per una cerimonia che ha dato il via a quasi un anno di eventi per l'anniversario della liberazione del Paese.

Dopo che Thayer e il re e la regina sono stati condotti nel villaggio a bordo di un camion militare d'epoca lungo un sentiero di fango che attraversa frutteti e campi, Maxima ha teso una mano di sostegno a Thayer mentre si recava al suo posto per assistere alla cerimonia che rendeva omaggio ai liberatori americani.

La liberazione dei Paesi Bassi

Thayer ricorda ancora quel giorno. Il veterano ha detto di essere stato mandato in ricognizione la notte prima della liberazione e di non aver visto nessun tedesco. "Il giorno dopo siamo saliti e abbiamo scoperto che avevo accidentalmente attraversato il confine e non abbiamo pensato a nulla, era solo un altro giorno in prima linea", ha detto.

Quello che sembrava un altro giorno di lavoro per i soldati che si erano fatti strada dalle spiagge della Normandia, attraverso la Francia settentrionale e il Belgio, per attraversare i Paesi Bassi diretti in Germania, è rimasto per sempre nella storia del villaggio come la fine di più di quattro anni di occupazione nazista.

Pur essendo uno degli ospiti d'onore dell'evento, Thayer ha reso omaggio ai suoi compagni che non hanno superato la guerra e ha detto che li rappresentava. "Non ero solo io... Guardate le centinaia e centinaia di ragazzi che non ce l'hanno fatta. Non sono qui", ha detto.

Il veterano Kenneth Thayer con i reali olandesi Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Gli abitanti di Mesch furono tra i primi cittadini olandesi ad assaporare la libertà del dopoguerra, verso le 10 del mattino del 12 settembre 1944, quando Thayer e altre truppe di fanteria americane attraversarono il confine dal Belgio. Un giorno dopo raggiunsero Maastricht, capoluogo della provincia del Limburgo e prima città olandese a essere liberata. Ci sarebbero voluti ancora diversi mesi perché l'intero Paese fosse finalmente liberato.

Jef Tewissen, 74 anni, nato a Mesch dove suo padre era un agricoltore, ha detto che la gratitudine è profondamente radicata nella regione. "Ho sentito solo cose positive da mio padre sugli americani", ha detto dopo aver visto il re e la regina camminare lungo la strada principale di Mesch. Il sentimento, ha detto Thayer, è reciproco. "Gli olandesi sono sempre stati cortesi con noi", ha detto.