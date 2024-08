Il giornalista Andrey Gniot è stato arrestato in Serbia per evasione fiscale, ma secondo gli esperti di diritti umani si tratta di un espediente per estradarlo in Bielorussia

Andrey Gniot indossa un dispositivo di localizzazione alla caviglia nell'appartamento ordinario di Belgrado dove si trova agli arresti domiciliari. Ma il giornalista, attivista e direttore pubblicitario bielorusso teme che gli accadrà di peggio se il suo appello contro le accuse di evasione fiscale dovesse fallire ed essere estradato in Bielorussia.

"Chiunque abbia lavorato durante le proteste è stato detenuto, arrestato e torturato. Credo che più di 50-100 persone siano ancora detenute nelle carceri bielorusse", ha dichiarato a Euronews in un'intervista. Con "lavoro" si riferisce alle centinaia di persone che hanno partecipato alle proteste che hanno cercato di far cadere il governo del presidente Aleksandr Lukashenko nel 2002.

Gniot ritiene che la richiesta di estradizione sia dovuta al suo ruolo nelle proteste di 2020 Belarus e il suo team afferma che la richiesta di estradizione è motivata dal desiderio del regime di Lukashenko di catturare lui e chiunque abbia trasmesso immagini delle proteste.

L'Alta Corte di Belgrado ha già stabilito che l'uomo deve essere estradato in Bielorussia. Gniot ha presentato ricorso alla Corte d'appello e si aspetta una decisione entro il 27 agosto. Se verrà inviato in Bielorussia, è certo del destino che lo attende.

"Tortura o morte per tortura. Ci sono almeno 12 casi di persone morte in circostanze 'inaspettate'. Erano sani ed erano tutti prigionieri politici", ha detto.

È raro che i Paesi europei estradino persone in Russia, Bielorussia e Cina, perché sono famosi per la mancanza di libertà di parola, l'adesione allo stato di diritto e il rifiuto della maggior parte delle norme democratiche, tra cui lo svolgimento di elezioni libere ed eque.

L'avvocato ed esperto di diritti umani Nikola Kovačević ha dichiarato a Euronews che molti Paesi europei raramente estradano persone in Russia, Bielorussia e Cina a causa del rischio molto concreto di persecuzione politica.

"La richiesta bielorussa di estradare Gniot in Serbia fa parte di uno stratagemma per catturarlo e processarlo successivamente per sovversione dell'ordine costituzionale. Tutte le accuse contro di lui sono state fatte con l'obiettivo di rendere più facile per le autorità l'estradizione di persone come Andrejy Gniot", ha detto Kovačević.

Molti critici di Lukashenko subiscono arresti arbitrari e vessazioni in Bielorussia. Il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ) si batte per il suo immediato rilascio.

"Come Paese candidato all'Unione europea, la Serbia non dovrebbe soccombere alle repressioni transnazionali per conto di regimi autoritari come quello del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, noto nemico della stampa libera", ha dichiarato Gulnoza Said, coordinatore del programma Europa e Asia Centrale del CPJ.

Gniot è stato arrestato a Belgrado a ottobre, appena arrivato in Serbia, e un'accusa di evasione fiscale comporta fino a sette anni di reclusione, secondo il codice penale bielorusso.

I resoconti di Gniot sono stati utilizzati da Radio Svaboda, il servizio bielorusso dell'emittente finanziata dal Congresso degli Stati Uniti Radio Free Europe/Radio Liberty, durante le proteste del 2020 - e le autorità bielorusse descrivono l'emittente come un gruppo "estremista".

Dopo le proteste del 2020, le autorità bielorusse hanno incarcerato un numero crescente di giornalisti per il loro lavoro.

Rapporti di Human Rights Watch, Amnesty International e organi diinformazione hanno ampiamente documentato gli episodi di tortura subiti dai prigionieri politici in Bielorussia.

Gniot è accusato di non aver pagato circa 300mila euro di tasse tra il 2012 e il 2018, secondo quanto riportatodai media e dall'amico di Gniot.

Il 3 novembre 2023, l'avvocato di Gniot, Vadim Drozdov, ha presentato una richiesta di cancellazione dei dati di Gniot alla Commissione per il controllo degli archivi dell'Interpol, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica tedesca DW e dall'amico di Gniot. Nel febbraio 2024, l'Interpol ha temporaneamente bloccato l 'accesso ai dati di Gniot nel suo database, in attesa di verificare che le forze di sicurezza bielorusse rispettassero le norme dell'Interpol.

Nel dicembre 2023, il Tribunale superiore di Belgrado ha stabilito che le condizioni per l'estradizione di Gniot in Bielorussia erano soddisfatte. Il 12 marzo 2024, la Corte d'appello di Belgrado ha annullato la decisione, ma non ha cancellato l'estradizione e ha inviato il caso per una revisione. Il processo è ripreso il 26 marzo.

La Bielorussia era il terzo peggior carceriere del mondo per quanto riguarda i giornalisti, con almeno 28 giornalisti dietro le sbarre al primo dicembre 2023, quando il CPJ ha condotto il suo più recente censimento delle carceri.

La Serbia non aveva giornalisti dietro le sbarre, tranne Gniot, che non è stato incluso nel censimento a causa della mancanza di informazioni sul suo lavoro giornalistico.