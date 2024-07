Di Dušan Ilić

La Fiat Grande Panda sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida e inizialmente sarà distribuita in Europa, Medio Oriente e Africa

Stellantis ha lanciato la produzione di Fiat Panda elettriche nella sua filiale serba. Due anni dopo che i rappresentanti del governo serbo e di Fiat Chrysler Automobiles hanno firmato un accordo per un investimento congiunto di 190 milioni di euro nello stabilimento di Kragujevac, la casa automobilistica francese ha inaugurato le nuove linee di produzione che daranno vita alle auto elettriche nella sua sede serba.

La Fiat Grande Panda sbarcherà dapprima in Europa, Medio Oriente e Africa e sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida. I funzionari di Stellantis hanno annunciato che in futuro l'azienda dovrà utilizzare le proprie conoscenze e innovazioni per affrontare la temibile concorrenza cinese nella produzione di auto elettriche. I costi di produzione in Cina sono del 30 per cento inferiori a quelli dell'Occidente.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente serbo Aleksandar Vučić e l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares. Vučić ha dichiarato che la Serbia è l'unico Paese dei Balcani occidentali ad avere una fabbrica di auto elettriche, ma in futuro si dovrà "lavorare per installare un maggior numero di caricabatterie elettrici”.