Cominciati a Doha i colloqui attesi tra la delegazione israeliani e i mediatori statunitensi e arabi che si rapportano con Hamas che non è presente

I tanto attesi colloqui per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas sono cominciati a Doha questo giovedì come previsto, dopo giorni di attese e speranze per una soluzione che aiuti la popolazione civile di Gaza e la liberazione degli ostaggi ancora nella Striscia e scongiuri un'estensione del conflitto nella regione.

Presente in Qatar una delegazione statunitense di cui fa parte il capo della Cia Bill Burns, e una isrealiana guidata dal capo del Mossad, David Barnea (oltre al direttore dei servizi segreti interni, lo Shin Bet, Ronen Bar e al mediatore capo per gli ostaggi Nitzan Alon), oltre al primo ministro che ospita i colloqui, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e a funzionari egiziani tra cui il plenipotenziario dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel.

Hamas non prende parte ai negoziati, come dichiarato mercoledì per protestare contro quello che ha definito il mancato impegno di Israele a negoziare sulle proposte precedenti di tregua.

“L'avvio di nuovi negoziati consente all'occupazione di imporre nuove condizioni e di utilizzare il labirinto dei negoziati per condurre altri massacri”, ha dichiarato mercoledì uno dei portavoce di Hamas, Sami Abu Zuhri, all'agenzia di stampa Reuters.

C'è stata una sola tregua a Gaza dal 7 ottobre 2023

Dall'unico negoziato concluso positivamente lo scorso novembre, che portò alla liberazione di decine di ostaggi nelle mani di Hamas e di prigioneri palestinesi dalle carceri israliane, ci sono stati vari altri tentativi.

Ma gli incontri di queste ore avvengono in un momento particolarmente drammatico. L'Iran ha infatti fatto sapere che, in caso di esito positivo, rinuncerà alla rappresaglia annunciata contro Israele, per l'uccisione a Teheran del capo di Hamas, Ismail Haniyeh, il mese scorso.

In più, la conta delle vittime palestinesi nella Striscia, ha superato giovedì secondo le autorità sanitarie locali le 40mila vittime (tra cui 16mila minorenni), una soglia psicologica che potrebbe mettere ulteriore pressione alle parti e alla comunità internazionale.

Senza contare che non si sa esattamente quanti siano ancora in vita, dopo dieci mesi di violenza, dei 110 ostaggi israeliani ancora ufficialmente nelle mani dei miliziani palestinesi.

Mercoledì l'ala militare di Hamas ha reso noto che un militante incaricato di fare la guardia ha ucciso un ostaggio "per vendetta”, una volta appresa la notizia che i suoi due figli erano morti in un bombardamento israeliano. Israele non ha confermato l'accaduto.

L'esercito israeliano ha ordinato altre evacuazioni a Khan Younis

La guerra in corso, che non ha precedenti a Gaza, corre su un doppio binario. Mentre la diplomazia discute, le operazioni militari non si fermano mai.

Le forze armate israeliane (note con l'acronimo inglese, Idf, o quello ebraico Tsahal) hanno ordinato ai civili palestinesi di evacuare Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dopo una serie di attacchi missilistici provenienti da quell'area, secondo il Times of Israel.

Gli attacchi israeliani hanno ucciso 40 persone nelle ultime 24 ore a Gaza, mentre un attacco con droni nel campo di Balata, a Nablus in Cisgiordania, ha ucciso due persone e ne ha ferite sette, tra cui una donna e un bambino, secondo l'agenzia di stampa Wafa.

L'Idf ha comunicato anche che almeno 25 razzi e un drone sono entrati dal territorio libanese, colpendo sia l'Alta Galilea che le alture occupate del Golan. Si registrano solo alcuni feriti.

Il presidente palestinese Abu Mazen annuncia viaggio a Gaza

l presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas (noto anche come Abu Mazen), ha annunciato in un discorso in Turchia al parlamento locale che si recherà a Gaza.

"Ho deciso di andare a Gaza con altri fratelli della leadership palestinese", ha detto in un ad Ankara applaudito dai parlamentari.