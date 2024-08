Di Euronews

Il capo della politica estera dell'Ue ha definito i commenti del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e di quello delle Finanze Bezalel Smotrich un "incitamento ai crimini di guerra"

Il capo della politica estera dell'Ue Josep Borrell ha condannato le dichiarazioni dei ministri israeliani sul taglio degli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza.

Su X Borrell ha scritto che le sanzioni dovrebbero essere all'ordine del giorno dell'Ue e ha esortato il governo israeliano a prendere le distanze dai commenti e "a impegnarsi in buona fede nei negoziati facilitati da Stati Uniti, Qatar ed Egitto per un cessate il fuoco immediato".

Il ministro israeliano di estrema destra per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha affermato che il trasferimento di aiuti umanitari e carburante alla Striscia dovrebbe essere interrotto "fino a quando tutti i nostri rapiti non saranno tornati a casa", in un post su X, in cui ha anche chiesto l'occupazione permanente di Gaza.

I suoi commenti sono arrivati dopo che l'ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che una delegazione israeliana parteciperà ai colloqui per il cessate il fuoco con Hamas e per negoziare il rilascio degli ostaggi ancora trattenuti a Gaza.

I commenti dei ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich

"È un errore sedersi con Hamas, che ha stuprato, ucciso e bruciato bambini, e noi ci arrenderemo a loro?", ha dichiarato Ben-Gvir a Radio 103 FM, "Se gli tagliamo il carburante, entro una settimana saranno in ginocchio. E se fermassimo i camion (di aiuti), entro due settimane sarebbero in ginocchio. Quindi, perché vogliamo fare un accordo, soprattutto un accordo così irresponsabile?", ha aggiunto.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir mentre partecipa alla riunione settimanale di gabinetto a Gerusalemme nel 2023 Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

I commenti di Ben-Gvir seguono quelli del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, che la scorsa settimana ha dichiarato in una conferenza stampa che la morte per fame deliberata dei civili palestinesi "potrebbe essere giustificata e morale".

"Non possiamo, nell'attuale realtà globale, gestire una guerra. Nessuno ci permetterà di far morire di fame due milioni di civili, anche se potrebbe essere giustificato e morale, finché non ci verranno restituiti gli ostaggi", ha detto Smotrich, "L'umanitarismo in cambio di umanitarismo è moralmente giustificato - ma cosa possiamo fare? Oggi viviamo in una certa realtà, abbiamo bisogno di una legittimazione internazionale per questa guerra".

Borrell ha definito entrambe le dichiarazioni "un'istigazione ai crimini di guerra".