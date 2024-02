Di Euronews

Il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha annunciato di aver ricevuto "una risposta poitiva" di Hamas su tregua e intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Gli Stati Uniti stanno esaminando la risposta di Hamas, ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken

L'alto diplomatico statunitense ha ribadito che la proposta presentata ad Hamas e' "seria" "e mira a non ripetere l'accordo precedente, ma ad espanderlo". "C'e' ancora molto lavoro da fare. Continueremo a lavorare incessantemente per raggiungerlo", ha affermato Blinken in una conferenza stampa a Doha