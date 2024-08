Ucraina: esplosioni avvertite a Kiev, attacchi di droni e missili, avanzata lenta delle forze russe nelle regioni orientali del Paese

In Ucraina la guerra di logoramento si combatte tra attese e sirene antiaeree. A Kiev sono risuonate ancora, scandite dalle esplosioni avvertite nel centro e nell'est della città, nel quartiere di Pozniaky. "Le difese aeree sono in funzione, rimanete nei rifugi", ha scritto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, su Telegram.

Gli attacchi di droni e la lenta avanzata russa

I sistemi di difesa aerea ucraini sono sotto pressione: distrutti nelle scorse ore due missili balistici Iskander, due missili da crociera Kh-59 e 15 droni d'attacco lanciati dalla Russia durante la notte. Lo ha riferito il comandante dell'Aeronautica militare ucraina, Mykola Oleshuk, sempre su Telegram. La Russia ha lanciato in totale quattro missili balistici Iskander: le autorità ucraine non hanno specificato se i due missili che non sono stati distrutti abbiano raggiunto o meno i loro obiettivi.

Sul campo la guerra è il stallo: le forze russe avanzano a est del centro minerario di Toretsk e a Pokrovs'k, entrambe nell'Ucraina orientale, oltre che a Donetsk e Robotyne.

Kiev, attacchi su Belgorod e Kursk

Anche Kiev affida ai droni le sue principali azioni militari: alcuni di loro sono stati neutralizzati sulle regioni di Belgorod e Kursk, ha affermato il ministero della Difesa russo. Il bilancio degli attacchi è di almeno un morto e cinque feriti.

"Le unità di difesa aerea in servizio hanno distrutto 13 droni sulla regione di Kursk e nove sulla regione di Belgorod", ha affermato il ministero da Mosca. Secondo il governatore ad interim della regione di Kursk, cinque persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite nella zona di Sudzha. Il governatore di Belgorod ha parlato di un morto: la vittima viaggiava su un'automobile, che è stata colpita da un drone.

L'intelligence militare dell'Ucraina (GUR), citando immagini satellitari, ha riferito che gli attacchi ucraini con droni hanno distrutto un aereo bombardiere Su-34 e un deposito di munizioni presso l'aeroporto di Morozovsk a Rostov Oblast.

I ''pochi'' F-16 arrivati in Ucraina

L'Ucraina attende l'arrivo di almeno sei F-16 entro l'estate. In tutto, quest'anno, Kiev non potrà utilizzare più di dieci caccia, secondo il New York Times, che cita anonimi funzionari occidentali. Il numero degli F-16 è legato all'addestramento dei piloti: solo in 20, per ora, dovrebbero essere in grado di pilotare i jet.

Un caccia F-16 vola in una località non rivelata in Ucraina, domenica 4 agosto Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha rivelato quanti caccia siano arrivati nel Paese né quali siano i partner occidentali ad averli forniti, ma ha apertamente ringraziato gli Stati Uniti, i Paesi Bassi e la Danimarca.

I primi F-16 ucraini sono stati visti nei cieli di Leopoli, vicino al confine, e sopra Odessa, ma non è chiaro in quali aeroporti siano basati.

L'addestramento alla guerra dei civili ucraini

Nel frattempo, più di duecento civili hanno completato l'addestramento militare primario presso l'Istituto di resistenza nazionale di Kharkiv. Si tratta di un organismo locale, fondato quest'anno nella regione di Kharkiv. Possono iscriversi all'addestramento uomini e donne in età militare, indipendentemente dalla loro professione.

Nadiia Mokliak si esercita nell'applicazione del laccio emostatico in caso di ferita. È un'insegnante di un liceo della regione di Kharkiv e insegna medicina: "Ho bisogno di completare questa formazione non solo come insegnante della materia 'difesa dell'Ucraina', ma anche come docente che vive in un periodo così pericoloso", dice.

Il responsabile dell'organismo, Oleksandr Zalivan, afferma che in quattro mesi circa 250 civili hanno completato la formazione primaria presso l'istituzione per la resistenza nazionale e quasi 400 persone partecipano attualmente alle sessioni di addestramento in corso.