Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Nel 2002 il capo della chiesa di Timor Est si è bruscamente dimesso e si è trasferito in Mozambico a causa delle accuse di aver abusato sessualmente di giovani ragazzi per un periodo di vent' anni

PUBBLICITÀ

Papa Francesco è stato invitato ad affrontare il tema degli abusi sessuali sui minori nella Chiesa cattolica durante la sua visita a Timor Est.

La richiesta, avanzata dall'influente organizzazione no-profit BishopAccountability.org, ha chiesto a una delle arcidiocesi più importanti degli Stati Uniti, il cardinale Sean O'Malley, di convincere il Papa a parlare contro gli abusi sessuali durante il suo viaggio.

Due importanti figure cattoliche di Timor Est sono state al centro di accuse di abusi sessuali, tra cui il vescovo Carlos Ximenes Belo, in precedenza a capo della Chiesa cattolica di Timor Est. Il vescovo è stato insignito del Premio Nobel per la Pace nel 1996 ed è ampiamente celebrato a Timor Est per aver contribuito all'indipendenza del Paese dall'Indonesia nel 2002.

Ma Belo si è dimesso bruscamente lo stesso anno, adducendo cattive condizioni di salute, ed è stato inviato in Mozambico per lavorare come missionario prima di trasferirsi in Portogallo.

Il Vaticano gli ha segretamente vietato di avere contatti con i bambini di Timor Est, in seguito alle accuse di aver abusato sessualmente di ragazzi minorenni per un periodo di vent' anni, che alla fine sono state rese pubbliche e riconosciute dal Vaticano nel 2022.

BishopAccountability.org ha notato che Belo gode ancora di popolarità a Timor Est, con funzionari statali come il Presidente di Timor Est, José Ramos-Horta, che hanno pubblicamente elogiato Belo e gli hanno dato il benvenuto nel Paese.

La Chiesa di Timor Est ha ampiamente minimizzato o messo in dubbio le affermazioni contro Melo e altri, fatte contro un popolare missionario statunitense che ha confessato di aver molestato giovani ragazze. Molti si sono invece concentrati sul loro ruolo nel salvare vite umane durante la sanguinosa lotta per l'indipendenza del Paese contro l'Indonesia.

Una donna si fa fotografare con uno striscione di benvenuto a Papa Francesco in vista della sua visita a Timor Est, a Dili, domenica 8 settembre 2024 Dita Alangkara/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il viaggio di Papa Francesco a Timor Est sarà il suo primo nel Paese, ma il Vaticano non ha ancora commentato se incontrerà le vittime di abusi o se ne parlerà direttamente come ha fatto in precedenza.

Circa il 98 per cento degli 1,3 milioni di abitanti di Timor Est sono cattolici, il che lo rende il Paese più cattolico del mondo al di fuori del Vaticano.

La situazione nel Paese e i fattori sociali in Asia, dove la cultura tende a conferire molto potere alle figure autoritarie, contribuiscono a spiegare perché i vescovi sono ancora venerati mentre in altre parti del mondo casi del genere sono accolti con sdegno, ha dichiarato Anne Barrett Doyle, di Bishop Accountability.

"I vescovi sono potenti e nei Paesi in via di sviluppo, dove la Chiesa è dominante, lo sono in modo smodato", ha detto Barrett Doyle.