Dopo Flavia Pennetta nel 2015, l'altoatesino diventa il primo tennista uomo a trionfare a Flushing Meadows. Sinner consolida il primo posto nel ranking Atp dopo mesi difficili per il forfait alle Olimpiadi e per il caso doping

Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia del tennis e dello sport italiano. Domenica sera l’altoatesino ha conquistato il suo primo Us Open, il secondo slam della carriera e dell’anno dopo gli Australian Open.

6-3 6-4 7-5 il risultato contro il tennista di casa Taylor Fritz, numero 12 del ranking Atp ma da lunedì nuovo numero 7. Dopo mesi complicati a causa del forfait per tonsillite alle Olimpiadi di Parigi e della positività accidentale al Clostebol, alla quale hanno fatto seguito polemiche e l’allontanamento di parte del suo team, Sinner è riuscito a rispondere sul campo, vincendo un trofeo che per l’Italia mancava dal 2015, quando per la prima e unica volta una tennista italiana, Flavia Pennetta, aveva vinto a Flushing Meadows nella finale tutta tricolore con Roberta Vinci.

Presente sulle tribune anche la tennista Anna Kalinskaya che, dopo essere stata eliminata al terzo turno del tabellone femminile, ha seguito il compagno Sinner dal box per tutto il corso del torneo. Tra i vip presenti anche Elon Musk, Taylor Swift col compagno e giocatore di football americano Travis Kelce, il campione olimpico di Parigi 2024 nei 100 metri piani Noah Lyles e la giornalista Anna Wintour.

Numeri da favola per il tennista italiano in questo 2024, 55 vittorie e solo 5 sconfitte. Sinner diventa l'ottavo di sempre (da quando è iniziato il conteggio informatico) ha sfondare quota 11mila punti Atp, una prima posizione nel ranking consolidata e che dovrebbe tenere senza patemi fino alla fine del 2024.

La dedica della vittoria alla zia

"Oltre al campo c'è soprattutto la vita e voglio dedicare questo titolo a mia zia perché sta male e non so per quanto tempo l'avrò ancora nella mia vita. È bello poter condividere questo momento con lei. Se c'è un augurio che posso fare a tutti è la salute", ha detto Sinner, che ha voluto rivolgere un pensiero a sua zia al termine della premiazione, con il trofeo in mano. Il tennista italiano ha ringraziato anche la squadra che lo ha accompagnato e sostenuto nell'ultimo periodo: "Ringrazio il team per essermi stato sempre vicino. Sono contento di quello che ho, ma so bene che si può ancora crescere e migliorare e continueremo a mettere tutto il nostro impegno per farcela".

Le congratulazioni del rivale

Con la vittoria del secondo slam, Sinner pareggia il conto con il rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz (vincitore del Roland Garros e di Wimbledon), in quello che è diventato il dualismo della nuova era del tennis dopo quella di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Alcaraz era stato eliminato a sorpresa al secondo turno del torneo contro l’olandese numero 74 al mondo Botic Van de Zandschulp. E proprio dallo spagnolo è arrivato un commento al termine del match di Sinner: "Congratulazioni, te lo meriti. Goditi il momento", ha scritto Alcaraz su X.