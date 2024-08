L'esercito di Kiev ha reso noto di aver colpito "con successo" una base aerea militare russa nella regione di Lipetsk

Non si ferma l'offensiva ucraina in territorio russo. Secondo l'Istituto per lo studio della guerra, i filmati geolocalizzati indicano che le forze ucraine hanno continuato ad avanzare rapidamente nell'Oblast' di Kursk l'8 agosto e sarebbero presenti in aree fino a 35 chilometri dal confine internazionale con l'Oblast' di Sumy.

Gli analisti precisano che le truppe ucraine non sono però in grado di controllare il territorio. I milblogger russi affermano che gli ucraini sono avanzati fino a Kromskiye Byki e Molyutino (fino a 35 chilometri dal confine internazionale e 17 chilometri a sud-est di Lgov), ma ribadiscono che si tratta di piccoli gruppi che non cercano immediatamente di mantenere le posizioni.

Centrata una base aerea russa

Intanto, l'esercito di Kiev ha reso noto di aver colpito "con successo" una base aerea militare russa nella regione di Lipetsk, a quasi 300 chilometri dal confine con l'Ucraina. La base si trova in un'area colpita durante la notte da attacchi con droni. "Durante l'attacco le bombe hanno centrato i depositi e altre installazioni. È scoppiato un grande incendio e sono state segnalate diverse detonazioni", si legge in un comunicato dello stato maggiore di Kiev. Il governatore regionale di Lipetsk, Igor Artamonov, ha dichiarato lo stato di emergenza.

Italia: "Armi solo a uso difensivo"

"Le armi fornite dall'Italia non possono essere utilizzate se non dal punto di vista difensivo e non possono essere impiegate per un attacco in territorio russo. Ma non posso scendere in dettagli tecnici che sono secretati" ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto su Rai Radio.

"Non vengono utilizzate armi italiane in questo attacco, tranquilli, ma il problema non e' che cosa succede oggi, o domani. La domanda è: con questa tattica, in questo modo si può arrivare piu' velocemente a quel tavolo di pace che tutti auspichiamo? Nessuno ha la risposta" ha aggiunto Crosetto.

Il piano ucraino per la pace

Il responsabile dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, Andrij Yermak, ha dichiarato che l'Ucraina vuole preparare un piano concreto per raggiungere la pace, che sarà presentato alla Russia prima dell'inizio dei negoziati di pace.

"L'obiettivo del secondo incontro di pace è concordare un piano di pace insieme con gli attori partecipanti all'incontro" ha sottolineato Yermak, che ha anche avanzato l'ipotesi che al prossimo incontro di pace - organizzato dall'amministrazione ucraina - possa essere presente un rappresentante della Russia".