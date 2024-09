Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

La trovata di Budapest vuole essere una ritorsione per la multa di 200 milioni di euro inflitta dalla Corte di giustizia europea. La resa dei conti tra l'Ungheria e l'Unione europea sulla politica migratoria e sullo Stato di diritto si sta rapidamente inasprendo

Lunedì il governo belga si è opposto con forza al piano dell'Ungheria di trasferire i migranti a Bruxelles come ritorsione per la multa di 200 milioni di euro inflitta a giugno dalla Corte di giustizia europea, che Budapest si rifiuta di pagare. Nessun trasferimento è ancora avvenuto e non è chiaro quando avverrà, se mai avverrà.

L'annuncio "è una provocazione che contraddice gli obblighi europei", ha dichiarato Hadja Lahbib, ministro degli Affari esteri belga. "La politica migratoria è una sfida comune che deve essere affrontata in modo ordinato e solidale da tutti gli Stati membri".

Nicole de Moor, segretario di Stato per l'Asilo e la migrazione, ha avvertito che se i trasferimenti dovessero avvenire, il Belgio non concederà l'accesso a "flussi migratori strumentalizzati in questo modo".

"La minaccia dell'Ungheria di inviare migranti a Bruxelles di propria iniziativa e senza consultazione dimostra una mancanza di rispetto per le istituzioni europee e la politica comune", ha dichiarato de Moor in un comunicato.

Il segretario di Stato ha incaricato il rappresentante permanente del Belgio presso l'Unione europea di discutere la questione con l'omologo ungherese e ha chiesto alla Commissione europea di rispondere "con forza e decisione".

Anche Philippe Close, sindaco della città di Bruxelles, ha criticato il piano e ha chiesto al primo ministro Alexander De Croo di "bloccare questi autobus al confine". "Fino a quando tollereremo queste provocazioni da parte di un Paese che sovvenzioniamo?", ha detto, riferendosi al bilancio europeo, di cui l'Ungheria è una netta beneficiaria.

L'Ungheria contro la politica migratoria dell'Unione europea

La polemica nasce dalla sentenza della Corte di giustizia europea che ha stabilito che l'Ungheria ha commesso una "violazione senza precedenti ed eccezionalmente grave del diritto dell'Ue" quando ha introdotto restrizioni al diritto di asilo. La Corte ha imposto al Paese una multa di 200 milioni di euro come somma forfettaria e una multa di 1 milione di euro per ogni giorno di persistenza della violazione.

Viktor Orbán ha reagito furiosamente al verdetto, definendolo "oltraggioso e inaccettabile". "Sembra che per i burocrati di Bruxelles i migranti illegali siano più importanti dei loro cittadini europei", ha dichiarato a giugno.

Il mese scorso i deputati del partito di Orbán hanno minacciato di pagare ai migranti irregolari un "biglietto di sola andata" dall'Ungheria alla capitale belga. Venerdì il segretario di Stato ungherese Bence Rétvári ha tenuto una conferenza stampa per presentare gli autobus che presumibilmente saranno utilizzati per il trasferimento, con insegne luminose che recitano "Röszke-Bruxelles".

Ha detto che il trasporto sarà offerto "volontariamente" e "gratuitamente". "Se Bruxelles vuole i migranti illegali, Bruxelles può averli", ha detto Rétvári.

Lo stesso giorno Orbán ha chiesto una clausola di non partecipazione alle politiche migratorie dell'Ue, una proposta inclusa anche nell'accordo di coalizione del nuovo governo olandese. L'idea è considerata inverosimile perché comporterebbe la messa in discussione di una delicata legislazione o una revisione dei trattati Ue.

La disputa si svolge parallelamente a quella sulla recente decisione dell'Ungheria di estendere il sistema del visto lavorativo ai cittadini russi e bielorussi, che secondo la Commissione potrebbe rappresentare una minaccia per l'"intera" area Schengen.